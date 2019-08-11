Эксперт: Наплевательство к экологии вскоре даст нам мертвый океан

- Вы работали внутри экологической международной структуры много лет, изменения динамики отношения к экологии наблюдали?

- Я более 20 лет проработал во Всемирном фонде дикой природы, был директором его морской программы и непосредственно занимался экологическими программами. И сделал немало. Динамика, конечно, была.

- На вас лично это как отражалось?

- Вообще-то я лично постоянно разделяю мусор. И разделял его еще тогда, когда около дома не существовало пунктов по его приему. Сдавал в офисе. Пластик, стекло, бумагу, батарейки — всё отдельно.

- Где вы пропагандировали такой свой образ жизни?

- Недавно встречался с молодыми блогерами. Есть такое понятие «след на земле». Каждый человек, в принципе, может это сделать.

- Как это?

- Я никогда не оставляю свет горящим. Никогда не включаю кран так, чтобы у меня текла вода постоянно — если мне это не нужно. Если у меня есть возможность не повлиять на что-то негативно, я никогда не выпью, например, в поликлинике из пластикового стаканчика, который тут же выброшу. Потому что понимаю, что в большинстве случаев это потом летит в непереработанные отходы.

- Вы свое воздействие на окружающую среду пытаетесь сократить до минимума?

- Да, пытаюсь. Например, в спорткомплексе после трениировки я всегда за другими выключаю свет. Если каждый из миллиардов населения земли будет делать так — результаты увидим вскоре.

- Есть глобальные вещи, на которые можно повлиять здесь и сейчас?

- Закисление океана. Выброс диоксида углерода происходит постоянно - и усиливается растворение скелетов морских животных, у которых они состоят как правило из извести. Например, так происходит с планктоном — главной пищей китов. Мы вскоре можем получить мертвый океан. Потому что планктон вообще — основа жизни в нем.

- Повышение диоксида углерода сегодня происходит в первую очередь из-за чего?

- Из-за промышленных и автомобильных выбросов. Вода становится более кислой. Исследования уже проведены неоднократно. Даже кораллы начинают растворяться из-за этого, морские микроорганизмы. Об этой проблеме мало кто говорит.

Есть вещи, которые мы видим каждый день и мало на них обращаем внимание. Скажем, воздуходувки на улицах Москвы, которыми пытаются убирать палую листву и другой мусор. Это не только шумовое загрязнение, но и загрязнение атмосферы.