Волейболисты сборной России выиграли путевку на Олимпиаду-2020, победив Иран

В воскресенье, 11 августа, в Санкт-Петербурге в спорткомплексе "Сибур-Арена" прошел последний матч олимпийского квалификационного мужского волейбольного турнира. Российская сборная, которая до этого одержала две победы над Кубой и Мексикой, встречалась с Ираном.

Поединок завершился уверенной победой российской команды со счетом 3:0. Счет по партиям - 25:19, 25:23, 25:23 в пользу российской сборной. В другой встрече этой квалификационной группы, которая играла в Питере, Куба победила Мексику со счетом 3:0.

Таким образом, после трех туров российская команда с 9 очками выиграла свою группу. Иран с 5 баллами - второй, Куба при 4 баллах - третья, а последнее место - за Мексикой, которая не набрала ни одного очка в этих соревнованиях.

До этого путевки на Олимпиаду помимо сборной России выиграли команды США, Польши, Аргентины. Всего же в Токио сыграют 12 команд, включая Японию как хозяйку турнира. Мужской турнир на Олимпиаде 2020 в Токио пройдет с 25 июля по 9 августа. На последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наша команда заняла четвертое место, а в 2012 году была первой.