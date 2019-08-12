Воронежские друзья Василия Пескова

Шесть лет назад завершилась земная жизнь обозревателя «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова. Сегодня в редакции проходит презентация книги, в которой главный автор и, одновременно, главный персонаж - наш коллега, символично, но справедливо названный там «самым народным журналистом России». Книгу открывает его легендарная документальная повесть 1982 года «Таежный тупик» - о семействе отшельников-староверов Лыковых из саянской тайги. Она вышла миллионными тиражами по всем странам мира и признана лучшим газетным сериалом ХХ века. А в других разделах книги собраны материалы о самом Пескове, судьба которого, чем дальше уходит от нас его живой облик, тем больше приобретает какой-то прямо-таки богатырский уже характер. Книга и получилась о таком вот богатыре: небольшого росточка (из-за голодухи в войну), но невероятной гражданской и профессиональной мощи.

День памяти у камня. Фото Виталия Карнауха

Но в этот раз хочу написать, как ни странно, не о Василии Михайловиче (книга уже в продаже, там все основное собрано и сказано). А о тех воронежских людях, благодаря которым память об их великом земляке постепенно обретает такую же соответствующую мощь.

1.Хранительница наследия

Родился и вырос Василий Песков в селе Орлово, что на небольшой речке Усманке и на краю сохранившегося в степях под Воронежем леса, известного как Усманский бор. Лес этот вот уже без малого век находится в статусе природного биосферного заповедника, там ученые наблюдают за естественными процессами жизнедеятельности планеты в данном месте, за состоянием и поведением растений и животных, реки и леса.

Директор музея Наталья Хлызова.

С 2013 года Воронежский заповедник получил имя Василия Пескова. А на границе с бором, недалеко от его родного села лежит теперь мемориальный камень, который сам же Василий Михайлович и завез сюда; на нем выбито его изречение «Главная ценность в жизни - сама жизнь»; здесь над полем пшеницы был развеян по завещанию и прах Пескова, самого известного в народе журналиста страны. Каждый год теперь, в день его кончины, 12 августа, у камня собираются близкие, друзья и поклонники Василия Михайловича. Эти встречи проводит Наталия Юрьевна Хлызова, создатель и заведующая музеем Василия Пескова в заповеднике.

Космонавты с корабля "Восход-1" Владимир Комаров (справа), Константин Феоктистов (слева) и Борис Егоров (в центре) оставили автограф Василию Пескову.

Ее имя уже не раз мелькало на страницах «Комсомольской правды», тем более она одна из ведущих переписки с читателями в нашем Виртуальном музее Пескова на сайте КП. Но сегодня как раз тот момент, когда можно и стоит рассказать о Наталье Юрьевне подробней. В первую очередь, это ее личная заслуга и ее самоотверженная работа исследователя и просветителя, что жизнь и деятельность Пескова буквально в первые же считанные годы после его ухода стала предметом всероссийского интереса и значения. Биолог, ученый-гидроботаник, три десятилетия доцент в Воронежском университете, Хлызова взялась за создание музея в заповеднике буквально с нуля, но основательно и фундаментально. Она подтянула к сбору артефактов, которых сегодня в музее уже более 5 тысяч, всех - и родных сестер Василия Михайловича, его внука Дмитрия, и сотрудников ныне уже исчезнувшего «Молодого коммунара», воронежской молодежки, где Песков начинал журналистский путь, и писательскую и фотогвардию по всей стране, и, конечно, журналистов «Комсомолки», и заповедных людей, как называют себя сотрудники более ста российских заповедников, многие из которых Василий Михайлович лично посетил, а к созданию и защите некоторых имел прямое отношение.

Василий Песков - летчик.

Хлызова запустила в своем заповеднике ежегодный конвейер публичных Песковских чтений, придумывая каждый год такие темы для них, что сами эти чтения стали масштабными событиями и сразу подняли значение наследия Пескова на подобающую высоту. Например, в 2017 году, когда мы целым десантом из ветеранов «Комсомольской правды», близко знавших своего коллегу и товарища, приехали на чтения, шла речь о вкладе Пескова в сохранность заповедной системы России, о которой он писал шестьдесят лет и которую называл “запасным карманом жизни”. А сама Хлызова тогда представила материалы о зарождении нового жанра экологической журналистики, родоначальником которой и стал у нас Василий Песков.

В этом году Наталия Юрьевна составила программу чтений так, чтобы наметить новые направления в изучении творческого наследия Пескова. Пора, считает она, расширить взгляд на феномен журналиста и писателя, ставшего основоположником философии единения человека и природы. И поэтому привлекает на чтения уже не только природоведов и соратников по цеху, но и ученых-обществоведов, историков, культурологов. Сегодня на Дне памяти в заповеднике выступают с докладом «Гений и социум (Василий Песков и самосознание россиян)» декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета из Краснодара Валерий Касьянов. Ученые Воронежского университета Вадим Свиридов и Анна Телегина представят свои исследовательские находки - «Художественные образы ландшафта Усманского бора в произведениях В.М.Пескова как предмет изучения ландшафтоведения», подкрепив доклад выставкой картин Анны «Ландшафты Усманского бора».

Автограф Василию Пескову от экипажа космического корабля «Восход-1», 1964 год (слева направо): Константин Феоктистов, Борис Егоров, Владимир Комаров

За пять предшествующих лет материалы Песковских чтений собрали такой запас новой и всесторонней информации о Пескове известном и неизвестном, что был запущен специальный издательский проект «Песковские чтения». Презентация первого выпуска под названием «Василий Песков. Таежный тупик. Документальная повесть с предысторией и продолжением» тоже проходит сегодня в заповеднике, на шестом Дне памяти. В ней Хлызова участвует и как составитель, и как научный редактор сборника. И как автор оригинального документально-биографического очерка о малой родине Василия Михайловича, о его родословной, корнях, школе и друзьях детства, учителях и наставниках, о военной поре, когда Вася-подросток взял на себя ответственность за семью вместо воюющего отца, о пристрастии к фотографии, о первых шагах в профессии журналиста.

Василий Песков на велосипеде.

Тут мне хочется сказать несколько слов еще и вот о чем. Мы, журналисты, относимся к фактологии ответственно, но и порой легко; для нас главное - как интересней и занимательней преподнести информацию читателю. Сами знаете, иногда ради красного словца... Мне, как одному из составителей новой книги, пришлось немало выдержать от Наталии Юрьевны с ее такой дотошностью и педантизмом по отношению к факту, что мама не горюй! Зато теперь под каждым словом сборника (но не в ущерб занимательности!) стоит как бы знак качества и абсолютной научной достоверности.

Да, она зануда - в правильном смысле слова. Но не сухарь, нет. Как ученый она погрузилась в архивы и документы, а по жизни оказалась очень чутким к слову человеком. Перечитав не единожды всего Пескова, изучив его манеру и ритмику письма, сама, как говорит, стала писать с его интонацией, душевной и доступной. Его жизнь стала теперь и ее жизнью. Они не успели лично познакомиться, хотя в его последний приезд в заповедник Наталия Юрьевна и видела их с внуком издали, но подойти тогда постеснялась. Кто ж знал, что это в последний раз... И вот теперь она наверстывает, погружаясь в песковский мир как в необъятный океан и выстраивая там острова систематизированных и осмысленных знаний о нем и его делах.

Такой архипелаг Добра деда Василия. Это один из ее проектов, обращенных к детям, на работу с которыми она тоже не жалеет времени, кочуя по школам и библиотекам с месячниками Пескова, проводя вместе с отделом экологического просвещения, к которому относится и ее музей, всевозможные конкурсы и выставки. Кстати, сегодня на презентации в заповеднике участвует (кроме других составителей и издателей - Игоря Воробьева и Максима Горохова) в качестве полноценного автора книги Оля Дроздова, сказка которой о деде Василии там опубликована.

Как часто бывает, самоотверженный энтузиазм может горы свернуть, но не все. У Хлызовой две серьезных заботы сейчас. Первая - оградить имя Пескова от опошления, которое неизбежно происходит, когда о великом человеке берутся рассуждать невежды и баечники, для которых важно пристегнуть себя к такому имени.

Напротив, Хлызова с величайшим почтением и уважением поддерживает отношения и доверительные контакты с любым, кто может обогатить знания о Пескове личным участием в его делах и судьбе. Она раскопала и собрала вокруг музея уже десятки таких сопричастных активистов: от героя первого очерка в «Комсомолке» Николая Чубинского до ближайшего сподвижника его путешествий в последние семнадцать лет, писателя и создателя журнала «Муравейник» Николая Старченко, к сожалению, сорок дней после кончины которого будем отмечать через три дня. Их воспоминания стали бесценной частью сборника. Но в библиографию о Пескове Хлызова не впустила издания, которые считает дискредитацией имени и достоинства Василия Михайловича.

Василий Песков на лошади.

Вторая забота Хлызовой - помещение для музея. С приходом в заповедник нового, энергичного и опытного директора - Анатолия Алексеевича Тарасова появилась уверенность в переменах к лучшему. Он уже помог издать первый выпуск “Песковских чтений”, организовал перевозку музейных экспозиций в новое здание. Музею отдали отремонтированный второй этаж бывшей трапезной Спасо-Преображенского Толшевского женского монастыря на территории заповедника. Полдела сделано. Но есть еще и первый неотремонтированный этаж неясного будущего. Там еще и монастырские претендуют. Тарасов настроен решительно, но ему нужна финансовая поддержка федеральных ведомств: природных ресурсов и культуры. Как раз сейчас есть повод официальных запросов: 2020 год - юбилейный, отмечаем 90-летие Василия Пескова. Тарасов просит поддержки и «Комсомольской правды», и Союза журналистов России, который уже помог издать нашу книгу о Пескове. Заповедник готовит сейчас обоснования для ходатайств. Редакция окажет необходимое содействие, тем более, что у нас с заповедником подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

2.Памятник великому земляку

В рамках этого сотрудничества “Комсомольская правда” уже третий год вместе с Наталией Юрьевной, другими сотрудниками заповедника занимается проектом и памятника Василию Пескову.

Телесъемка медведя.

Но это уже другой рассказ, и он еще не завершен. Скажу только, что наша газета провела в Виртуальном музее читательский конкурс идей для памятника. Нам было понятно, что он должен быть не пафосным, величественно-неприступным, а, наоборот, доступным и, как говорят теперь, интерактивным, то есть позволять посетителю общение с ним. Все-таки Песков тем и отличался, что, несмотря на всю свою заслуженность, оставался простым, земным, компанейским, любил петь, анекдотов знал несчитано... В то же время был хоть и добрым, чувствительным к красоте природы и человека, но, когда приходилось, мог стоять, что называется, насмерть, защищая правое дело. Не говоря уж о его общественном величии как автора первого интервью с Юрием Гагариным, как автора беседы с опальным тогда маршалом Победы Георгием Жуковым, как спасителя заповедной системы России, составителя каталога малых рек страны, автора классических текстов о природе, уникального фотопроекта «Отечество», автора заповедей природоохранной деятельности. Донести в художественном образе весь этот объем заслуг, сохранив при этом и характер, и масштаб личности, - задача не из легких.

Портрет Василия Пескова из его личной коллекции.

Место для памятника было зарезервировано еще в августе 2013 года, когда решался вопрос о присвоении имени Василия Пескова Воронежскому заповеднику. Тогда на административной территории, рядом с музеем природы, бобронариумом, веревочным городком, экологическими тропами, гостиницей для туристов был выделен и внесен в кадастр земельный участок для памятника. Там в 2015 году установили закладной камень. Место отличное: на небольшом пригорке, среди сосен, на перекрестке основной дороги и маршрутных экскурсионных дорожек.

Прошла целая дискуссия и о том, кто должен взять на себя миссию установки памятника. Мнения разделились. Кто-то требовал максимума: Песков - наше национальное достояние, высокое духовное явление, большой русский писатель, крупный общественный деятель, лауреат ордена «За заслуги перед Отечеством», Ленинской премии, премии Правительства; памятник ему должно поставить государство. Другие упирали на складчину: Песков - лауреат звания «Легенда отечественной журналистики» Союза журналистов России, почти 60 лет обозреватель «Комсомольской правды», бессменный телеведущий в течение 15 лет программы «В мире животных», член всевозможных природоохранных фондов и комиссий, член Союза писателей России - вот пусть все эти учреждения, на благо которых работал выдающийся человек своим талантом и именем, скинутся и поставят ему достойный памятник.

Василий Песков вместе со своими земляками в селе Орлово.

Провели и конкурс скульпторов. Выбор пал на молодого питерского мастера, которому, однако, не удалось справиться с задачей, его, как говорят в таких случаях, постигла творческая неудача. При всей внешней как бы простоте лица Василия Михайловича, оно было сложным для исполнения, потому что сочетало доброту, мягкую улыбчивость, но и мужественность, определенную мужскую красоту (с ямочкой на подбородке, что в послевоенные годы, помню, считалось верхом сексапильности). Но главное - это было лицо интеллигентного, образованного, одухотворенного человека. Вот с одухотворенностью-то никак и не получалось…

Василий Песков с медведем.

К счастью, жители Воронежской области, со своей стороны, тоже сразу после кончины Василия Михайловича выступили инициаторами установки памятника выдающемуся земляку. В регионе уже не первый год проводятся памятные мероприятия, связанные с Песковым. Памятник - логическое продолжение складывающейся традиции. Узнав об этой инициативе, и газета, и заповедник с готовностью присоединились к их проекту. Так, благодаря патриотизму земляков Василия Михайловича, сегодня появилась реальная надежда на установку достойного мемориала ему. Спонсором выступит известный российский промышленник, а ныне депутат Госдумы от Воронежской области Аркадий Николаевич Пономарев. Изготовит памятник заслуженный скульптор России, уроженец Воронежской земли - Александр Егорович Козинин. Он представил недавно макет памятника. Родственники, коллеги и почитатели таланта единодушно одобрили его, узнав в нем Василия Михайловича.