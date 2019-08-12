Новые больницы и «поликлиники на колесах»: В Липецкой области на здравоохранение выделили полмиллиарда рублей

В Липецкой области в 2019 году взят курс на масштабную модернизацию учреждений здравоохранения: растет доступность и качество медицинской помощи, появляются новые поликлиники, закупается новейшее диагностическое оборудование. Необходимые дополнительные расходы взял на себя бюджет области.

- В конце прошлого года, проанализировав положение дел в здравоохранении, увидели, что самая неблагоприятная ситуация - по сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии, - отметил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. - Приняли решение за счет региональных денег выделить 500 миллионов рублей на оборудование для ранней диагностики, модернизацию больниц и поликлиник. Это поможет людям начать своевременное лечение и сохранить здоровье.

Мы решили узнать, на что именно расходуются бюджетные средства, и побывали в нескольких селах Липецкой области. Жителям села Ольховки Добринского района уже не придется ездить семь километров за медицинской помощью в соседнюю Нижнюю Матренку. С сентября у них открывается свой фельдшерско-акушерский пункт, для которого уже подыскали кадры. Новый модульный ФАП на винтовых сваях возведен фактически за месяц, он будет соответствовать всем нормативам. До конца года в области будут построены еще 4 таких фельдшерско-акушерских пункта - в Данковском и Становлянском районах.

Когда мы добрались до отдаленного села Красная Рада Добринского района, туда как раз приехал мобильно-диагностический комплекс. Районная больница получила его в начале августа, и теперь он будет ежедневно колесить по району: по графику у него запланированы поездки в 30 отдаленных сел. В составе выездной бригады будут дежурить не менее четырех медработников. Передвижной комплекс оснащен полным набором диагностического оборудования.

- Мы очень довольны, теперь не надо ездить в районную больницу на обследование за десятки километров, - рассказала «КП» 78-летняя жительница села Раиса Чудинова.

Опыт использования таких «мини-поликлиник на колесах» в регионе уже есть. В 2018 году для трех районов области было приобретено три мобильных комплекса. За первые шесть месяцев 2019 года благодаря им медосмотр прошли более 2500 жителей отдаленных сел.

Новую детскую поликлинику в Усмани построили за 4 месяца.Фото: Владимир КУЛИК

В Усмани через пару недель откроется долгожданная новая детская поликлиника. Прежняя располагалась в здании еще царской постройки и не соответствовала современным требованиям. В новой поликлинике будут увеличены площади, появятся кабинеты для узких специалистов и лифт. Поликлиника будет принимать 75 пациентов за смену, кроме того, здесь обустроят дневной стационар на 10 мест. На строительство были выделены 70 млн рублей (50,4 млн руб. из федерального бюджета и 19,6 млн – из бюджета области).

Обновляются больницы и поликлиники и в областном центре. В Липецкой городской поликлинике №7, например, появился новый маммограф стоимостью более 13 млн рублей. По словам главврача поликлиники Игоря Волкорезова, современный аппарат позволяет обследовать в два раза больше пациентов, кроме того, улучшилось качество диагностики. В поликлинике также оборудуют новую открытую регистратуру, колл-центр, обновляется система навигации, терминалы для самозаписи.

В рамках региональной программы борьбы с онкозаболеваниями в Липецкой области до 2024 года будет построено 6 центров амбулаторно-онкологической помощи. Один из них откроется в конце ноября в Липецкой горбольнице №3 «Свободный Сокол», в его зоне обслуживания проживает 212 тысяч человек.

- Задача Центра– максимально ускорить выявляемость онколаболеваний и освободить областной онкодиспансер от рутинной диагностической работы. Мы получили оборудование мирового уровня, которое уже активно используем, - подчеркнул главврач больницы Николай Краснолуцкий.

А в детской поликлинике продолжается работа по внедрению бережливого производства. Очереди практически сошли на нет. Теперь здесь открытая регистратура, удобная навигация, уютный детский уголок для малышей, стены расписаны сказочными героями. Свою оценку обновленной поликлинике дал 5-летний Егор Рябцев, который пришел сюда с мамой: «Мне нравится все!».