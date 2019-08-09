«Героям – быть!»: Начат прием заявок на конкурс добрых историй простых людей

Вынести соседа из огня, спасти тонущего ребенка, помочь приюту, накормить бездомных животных... Совершить отважный, бескорыстный поступок однажды - или делать добро день ото дня, тихо и незаметно для окружающих меняя мир к лучшему... О таких историях и таких людях должна знать вся страна, уверены организаторы конкурса «Героям – быть!». Тем более, что сами они о себе не расскажут - характер не позволит.

Такой конкурс придумала в 2015 году компания ЛокоТех, чтобы поблагодарить людей рабочих профессий, которые совершили бескорыстные, добрые поступки во благо других.

С тех пор конкурс вышел далеко за рамки одной компании, стал всероссийским и сменил название с «Герои нашего времени» на «Героям – быть!». Его организатором выступает АНО ЦСП «Быть человеком».

Накануне стартовал прием заявок на конкурс 2019 года, он продлится до 15 сентября. Принять участие могут сотрудники любой промышленной и производственной компании России. Для подачи заявки необходимо заполнить специальную анкету на сайте конкурса.

Лучших из лучших выберут в два этапа. Вначале откроется народное онлайн-голосование: абсолютно каждый сможет выбрать своего «героя». Затем члены жюри - представители общественных объединений, органов власти, журналисты, актеры - определят победителей.

- Мы приглашаем ответственных работодателей России присоединиться к нашей инициативе, обратить внимание не только на профессиональные качества своих сотрудников, и искать среди них героев – волонтеров, рационализаторов, экологов, зоозащитников. Это поможет повысить престиж рабочих профессий в стране и сформировать у подрастающего поколения правильные нравственные ориентиры и ценности, - отметила исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

КОНКРЕТНО

В 2019 году в конкурсе «Героям – быть!» будет восемь номинаций:

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),

«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа),

«Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности),

«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения и рационализаторство)

Также в номинации «Вирус добра» (социальная организация или благотворительный фонд).

КСТАТИ

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