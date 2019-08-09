2019-08-09T10:41:35+03:00
В мире

МИД РФ: На Дальнем Востоке реализуется семь проектов с японским участием на $190 млн

Ведомство на Смоленке рассказало «КП» о приоритетных направлениях в регионе [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Здание МИД в Москве.Здание МИД в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несмотря на непростые отношения с Японией (которая до сих пор оспаривает принадлежность части наших Курильских островов), на Дальнем Востоке продолжается реализация совместных бизнес-проектов с Токио.

Об этом Департамент информации и печати МИД РФ рассказал «Комсомолке» накануне Восточного экономического форума (ВЭФ — пройдёт 4-6 сентября во Владивостоке):

— В целях поддержки и продвижения японских инвестиций на Дальнем Востоке — в 2018 году создана соответствующая двусторонняя платформа с участием Японского банка международного сотрудничества. Компании из Страны восходящего солнца активно участвуют в реализации проекта «Сахалин-2» [международный проекте по добыче нефти и и газа на шельфе этого острова — ред.].

Помимо того, подчёркивают собеседники «КП» в МИДе, «прорабатывается возможность привлечения японских банков к финансированию строительства там третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также сооружению морского перегрузочного хаба СПГ на Камчатке».

— Еще одно перспективное направление — транзитные перевозки по Транссибирской железнодорожной магистрали и инфраструктурное строительство, в том числе во Владивостоке. В рамках преференциальных режимов в настоящее время реализуется семь проектов с японским участием с общим объемом инвестиций в $190 млн, — подводит итог МИД РФ в своём ответе для «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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