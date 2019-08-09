Древний христианский храм и слезы в сосуде

Фанагорийская экспедиция ведет исследования в Верхнем и Нижнем городах, на территории Восточного и Западного некрополей, а также в затопленной морем части древнего города.

В конце прошлого сезона археологи обнаружили в воинском саркофаге закупоренный стеклянный сосуд, наполненный жидкостью. Ее исследовали, и оказалось, что это, скорее всего, слезы. В древности существовала такая погребальная традиция, её описания можно встретить в библейских текстах: специальные сосуды – лакримарии - наполнялись слезами людей, оплакивающих покойного, и затем помещались в склеп.

Бальзамарий с жидкостью. Фото: пресс-служба Вольного дела.

В этом сезоне нашли еще одно интересное захоронение. В кипарисовом саркофаге покоилась женщина, прижимающая к себе младенца - судя по трем браслетам на детской руке, девочку. Судя по архитектуре склепа и богатым украшениям саркофага, погребенные имели высокий социальный статус.

Мать и дочь погибли в одно время и были похоронены вместе. Вероятно, причиной смерти стал вражеский набег — во II веке нашей эры кочевые племена часто нападали на города цветущего Боспорского царства. В пользу этой версии говорит то, что склеп расположен среди воинских могил.

Погребение женщины с ребенком. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Воинов-героев Боспорского царства хоронили с оружием и в боевом облачении, а на каменных надгробиях их изображали верхом на лошади, в сопровождении оруженосцев. Несколько лет назад специалисты фанагорийской экспедиции обнаружили у входа в склеп украшенный рубином меч. Клинок был немного выдвинут из ножен – так в Древней Греции предупреждали грабителей о неминуемой каре за осквернение могилы героя.

Третья крупная находка этого сезона случилась на территории Нижнего города. Там обнаружили фрагменты большой мраморной столешницы и мраморной купели древнего христианского храма. Находки датируются V-VI вв. Столешница могла использоваться в качестве алтаря, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез.

Фрагмент столешницы. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Эти находки подтвердили версию о существования в Фанагории во времена Боспорского царства христианских храмов.

Фанагория была основана в середине VI века до н.э. греческими переселенцами на берегу Таманского залива. Город просуществовал более 1 500 лет. Сегодня это крупнейший в России памятник античной эпохи. Исследования на территории Фанагории ведет экспедиция Института археологии РАН при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».