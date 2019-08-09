2019-08-09T11:43:50+03:00
Общество

Древний христианский храм и слезы в сосуде

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявил о находках и открытиях 16-го сезона Фанагорийской археологической экспедиции
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Фото: пресс-служба Вольного дела.Фото: пресс-служба Вольного дела.
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Фанагорийская экспедиция ведет исследования в Верхнем и Нижнем городах, на территории Восточного и Западного некрополей, а также в затопленной морем части древнего города.

В конце прошлого сезона археологи обнаружили в воинском саркофаге закупоренный стеклянный сосуд, наполненный жидкостью. Ее исследовали, и оказалось, что это, скорее всего, слезы. В древности существовала такая погребальная традиция, её описания можно встретить в библейских текстах: специальные сосуды – лакримарии - наполнялись слезами людей, оплакивающих покойного, и затем помещались в склеп.

Бальзамарий с жидкостью. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Бальзамарий с жидкостью. Фото: пресс-служба Вольного дела.

В этом сезоне нашли еще одно интересное захоронение. В кипарисовом саркофаге покоилась женщина, прижимающая к себе младенца - судя по трем браслетам на детской руке, девочку. Судя по архитектуре склепа и богатым украшениям саркофага, погребенные имели высокий социальный статус.

Мать и дочь погибли в одно время и были похоронены вместе. Вероятно, причиной смерти стал вражеский набег — во II веке нашей эры кочевые племена часто нападали на города цветущего Боспорского царства. В пользу этой версии говорит то, что склеп расположен среди воинских могил.

Погребение женщины с ребенком. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Погребение женщины с ребенком. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Воинов-героев Боспорского царства хоронили с оружием и в боевом облачении, а на каменных надгробиях их изображали верхом на лошади, в сопровождении оруженосцев. Несколько лет назад специалисты фанагорийской экспедиции обнаружили у входа в склеп украшенный рубином меч. Клинок был немного выдвинут из ножен – так в Древней Греции предупреждали грабителей о неминуемой каре за осквернение могилы героя.

Третья крупная находка этого сезона случилась на территории Нижнего города. Там обнаружили фрагменты большой мраморной столешницы и мраморной купели древнего христианского храма. Находки датируются V-VI вв. Столешница могла использоваться в качестве алтаря, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез.

Фрагмент столешницы. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Фрагмент столешницы. Фото: пресс-служба Вольного дела.

Эти находки подтвердили версию о существования в Фанагории во времена Боспорского царства христианских храмов.

Фанагория была основана в середине VI века до н.э. греческими переселенцами на берегу Таманского залива. Город просуществовал более 1 500 лет. Сегодня это крупнейший в России памятник античной эпохи. Исследования на территории Фанагории ведет экспедиция Института археологии РАН при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Фото из Инстаграм Олега Дерипаски.

Фото из Инстаграм Олега Дерипаски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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