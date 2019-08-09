2019-08-09T13:07:20+03:00
Дом. Семья

В Австралии выбрали самую милую коалу

Ею стала восьмимесячная Таллоу. Но борьба за "черный пояс по милоте" развернулась среди коал Австралии нешуточная
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Таллоу, победительница конкурсаТаллоу, победительница конкурса
Изменить размер текста:

Обитающие в Австралии коалы всегда считались самыми обаятельными и очаровательными животными. И уж выбрать из них самую-самую милую – задача не из легких. Но австралийцы с ней справились.

На протяжении двух месяцев по всей стране проходил всенародный конкурс. Жители континента присылали жюри сотни фотографий обворожительных коал самых разных локациях.

В четвертьфинал конкурса вышли только 70 претендентов. Затем из них выбрали 13 самых милых животных. И вот тут жюри сдалось - уж слишком сложен был выбор. Тогда было решено выставить список на всенародное голосование в социальных сетях.

В Facebook разгорелась настоящая дискуссия, в которой за сутки приняло участие более одного миллиона человек. В итоге больше всего восторженных комментариев получила восьмимесячная малышка Таллоу, жительница национального парка Голд Коста. Она и стала победителем конкурса, передает государственный портал Tourism Australia.

Таллоу, победительница конкурса

Таллоу, победительница конкурса

- Мы, конечно, уверены в том, что все наши коалы милые, но у Таллоу теперь есть официальный титул и почетное звание самой милой коалы Австралии. Это, я вам скажу, - довольно большое дело в мире коал, - с гордостью заявил сотрудник национального парка Дин Джонс.

Еще 12 коал из Австралии

Борьба за "черный пояс по милоте" велась нешуточная - соперники у Таллоу были что надо. Убедитесь в этом сами - вот еще 12 финалистов.

Jemima

Jemima

Butter

Butter

Alfie

Alfie

Snuggles

Snuggles

Kalina

Kalina

Kiki

Kiki

Bear

Bear

Monte Carlo

Monte Carlo

Lone Pine

Lone Pine

Oakvale

Oakvale

Hanson Bay Wildlife Sanctuary

Hanson Bay Wildlife Sanctuary

Бонди

Бонди

Maru Koala

Maru Koala

В Австралии выбрали самую милую коалу континента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Полиция Москвы будет пресекать попытки проведения несогласованных акций
Дешевые лекарства покидают аптеки
Пушков призвал Японию отказаться от "выпадов" в сторону Курил
Атамбаев отказался подписывать следственные документы
Во Франции требуют разрешить ситуацию с долгами царской России
Захарова поблагодарила Украину за помощь в ситуации с российским самолетом
Заслуженные учителя России раскритиковали проект единой школьной формы
«Всегда с командой»: Глушаков поблагодарил преданного дедушку-болельщика
МИД России вызвал советника посольства США в Москве
Lego выпустит конструктор по «Друзьям» в честь 25-летия сериала
Ален Делон перенес инсульт
Роспотребнадзор назвал продукты, которые продаются с нарушениями
Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье
Силы безопасности Египта ликвидировали 17 террористов