В Австралии выбрали самую милую коалу

Обитающие в Австралии коалы всегда считались самыми обаятельными и очаровательными животными. И уж выбрать из них самую-самую милую – задача не из легких. Но австралийцы с ней справились.

На протяжении двух месяцев по всей стране проходил всенародный конкурс. Жители континента присылали жюри сотни фотографий обворожительных коал самых разных локациях.

В четвертьфинал конкурса вышли только 70 претендентов. Затем из них выбрали 13 самых милых животных. И вот тут жюри сдалось - уж слишком сложен был выбор. Тогда было решено выставить список на всенародное голосование в социальных сетях.

В Facebook разгорелась настоящая дискуссия, в которой за сутки приняло участие более одного миллиона человек. В итоге больше всего восторженных комментариев получила восьмимесячная малышка Таллоу, жительница национального парка Голд Коста. Она и стала победителем конкурса, передает государственный портал Tourism Australia.

Таллоу, победительница конкурса

- Мы, конечно, уверены в том, что все наши коалы милые, но у Таллоу теперь есть официальный титул и почетное звание самой милой коалы Австралии. Это, я вам скажу, - довольно большое дело в мире коал, - с гордостью заявил сотрудник национального парка Дин Джонс.

Еще 12 коал из Австралии

Борьба за "черный пояс по милоте" велась нешуточная - соперники у Таллоу были что надо. Убедитесь в этом сами - вот еще 12 финалистов.

Jemima

Butter

Alfie

Snuggles

Kalina

Kiki

Bear

Monte Carlo

Lone Pine

Oakvale

Hanson Bay Wildlife Sanctuary

Бонди

Maru Koala