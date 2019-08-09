Единороссы проверят факты навязывания допуслуг при оформлении семейной ипотеки

«Единая Россия» запускает во всех 85 регионах России масштабную кампанию по выявлению фактов навязывания финансовыми организациями дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми, которые в итоге увеличивают установленную Президентом России Владимиром Путиным 6-процентную ставку. По итогам проверки будут выработаны законодательные меры для регулирования данного вопроса. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», депутат Госдумы РФ Ольга Окунева.

«По данным Правительства России, на всей территории страны за I квартал 2019 года семьям с детьми было выдано всего 3753 кредита на сумму порядка 9,5 миллиарда рублей. Эта цифра говорит о том, что далеко не многие семьи пользуются возможностями льготной ипотеки. В «Единую Россию» поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, не предусмотренные законодательством, после чего ставка с 6% увеличивается до 7% и выше, что противоречит поручению Президента России Владимира Путина. В связи с этим «Единая Россия» проверит данные факты в регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления ситуации на законодательном уровне», - отметила Окунева.

Она напомнила, что около 45% семей имеют потребность в жилье, а это составляет около 1,4 миллиарда квадратных метров (39% существующего жилищного фонда), а объем выданных льготных кредитов семьям, к сожалению, по-прежнему недостаточен.

«Результаты наших проверок будут обобщены до 15 сентября. По всем выявленным фактам мы будем обращаться в региональные прокуратуры и активно реагировать на каждую жизненно важную ситуацию в семье, особенно когда банки пытаются навязывать людям дополнительные услуги», - подчеркнула координатор партпроекта.

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» была принята в конце 2017 года. Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет.

В июле Путин попросил Правительство и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением банками ипотеки с субсидированной ставкой, чтобы случаи отказа в ее выдаче выявлялись не только в ходе проведения прямой линии. «Нужно, чтобы люди получали то, о чем вы договорились, - 6-процентные кредиты должны быть. Проверьте, как это работает в жизни, не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснять, с чем люди столкнулись в реальной жизни. Вместе с ЦБ», - подчеркнул он.

Согласно Приказу Минфина России, 46 российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» выделено 600 млрд рублей на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей.