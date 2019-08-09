У московских таксистов появятся электронные паспорта

О том что водители такси перерабатывают и в прямом смысле слова клюют носом за рулем, говорили на VII Евразийском форуме такси, который сейчас проходит в Москве. Только с начала этого года количество аварий выросло на 15 процентов с 454 до 524 случаев. По мнению экспертов, главная причина — это нарушение режима труда и отдыха.

И бомбилы тут лишь заложники ситуации: им надо зарабатывать чтобы окупить затраты на аренду, оплатить комиссию за заказы, и компенсировать расходы на топливо. Чтобы хоть что-то положить в свой карман, некоторые работают в круглосуточном режиме: выпил энергетик и в путь!

- Если агрегатор регулирует стоимость поездки, то тогда именно он должен гарантировать водителю определенный уровень дохода, который он получит в любом случае. При этом зарплата таксиста в Москве не должен быть ниже доходов водителя автобуса городского общественного транспорта, — заявил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

Сейчас это предложение рассматривают агрегаты. Но, скорее всего, появление окладов у таксистов ударит не по их бюджету, а по кошельку самих москвичей. Проще говоря, поездки в такси при таком развитии событий могут резко вырасти в цене. Средний чек сегодня - 473 рубля. В течение пяти лет он лишь снижается, при этом дальность поездок только растет. Равно как и число легальных водителей такси.

- 10 лет назад московское такси находилось в плаченом состоянии. Работало всего 7,5 тысяч легальных водителей. Сегодня на рынке таксомоторных услуг - более чем 50 тысяч водителей, которые получили разрешение на деятельность. Рост почти в шесть раз. При этом столичными такси в сутки пользуются почти 900 тысяч пассажиров, - отметил Максим Ликсутов.

Уже в начале 2020 года у каждого из таксистов появится электронный паспорт, а за режимом работы начнет следить Система аналитики такси. Новая программа объединит базы водителей и автомобилей всех существующих на рынке столицы агрегатов.

- В ней мы соберем все данные по медицинским осмотрам водителей, сможем контролировать количество рабочих часов, состояние ТС, соединить все базы от агрегатов. Сегодня 61% водителей работают с двумя и более программами. Этот пробел устранит новая система. Поработал суммарно 8 часов, получи стоп на заказы, - заявил заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. - Еще одна проблема — это отсутствие выходных дней. В ежедневном режиме в рейсы выходят 35% водителей.

Что качается электронных паспортов, то они будут доступны пассажирам еще до момента оформления заказа. Помимо ФИО и сведений о медосмотрах, можно будет узнать историю нарушений ПДД и другую информацию. Полный список данных пока на стадии утверждения. Заработает новинка уже в начале 2020-го года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 — беспилотных такси уже прошли регистрацию в Москве

50 тысяч «желтых» такси ежедневно перевозят пассажиров, это каждая 140-ая машина на дороге

5 минут - среднее время ожидания такси

10 км — средняя длина поездки.