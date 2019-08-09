Моложавая мама Светланы Лободы похвасталась шикарной фигурой в черном бикини

Светлана Лобода обладает не только прекрасными вокальными данными, но и роскошной фигурой, которая сводит с ума миллионы мужчин. На днях стала понятно, что певица пошла породой в маму Наталью Васильевну.

Мама Светланы Лободы похвасталась шикарной фигурой в черном бикини. Женщине 62 года, но она в прекрасной форме. Фото Натальи Васильевны в купальнике разместила звездная дочь. Судя по снимку у женщины длинные стройные ноги и пышный бюст.

Мама Светланы Лободы похвасталась шикарной фигурой в черном бикини.

loboda.nata Ура! Я на море!

Стоит отметить, что Светлана очень трепетно относится к маме. "Мама, родная, ты наше все. Пока ты рядом, нам спокойно и хорошо. Будь всегда. Будь здорова". "Мамуля, любимая, в тебе столько сил, добра и позитива! Ты у меня такая умница и такая красавица! Мы всегда рядом и очень любим тебя", - пишет о родственнице артистка.

Прекрасные отношения у Лободы и с ее младшей сестрой Ксенией, которая недавно вышла замуж. По такому случаю знаменитость, чей график расписан буквально по минутам, отменила все дела и отправилась на свадьбу в Киев.

Кстати, во время торжества именно Светлана поймала букет невесты. Возможно, поклонники все-таки дождутся того момента, когда их любимица отправится под венец. Не секрет, что Светлана Лобода тщательно скрывает подробности своей личной жизни и не говорит на эту тему.

ksushka_loboda_ Родители и сестра Светланы Лободы

В прессе одно время муссировались слухи о ее романе с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. По слухам, именно он является отцом младшей дочери артистки Тильды, хотя певица никогда это не подтверждала. В мае девочке исполнится год. Она появилась на свет в Лос-Анджелесе. Беременность Лободы до последнего была покрыта завесой тайны. Певица продолжала работать практически до самых родов.