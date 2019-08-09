11 августа улицы Москвы перекроют из-за празднования Курбан-байрама

Несколько улиц в районе московских мечетей перекроют в воскресенье 11 августа в связи с празднованием Курбан-байрама. Утром помимо пробок там ожидаются проблемы с парковкой.

- Парковку в районе перекрытий ограничат уже с 8 утра 10 августа, - сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Водителям стоит заранее убрать уже припаркованные автомобили. В противном случае им грозит эвакуация. Отправляясь в путь, стоит заранее продумать маршрут у учесть перекрытия.

В воскресенье с 00:01 до 11:00 будет перекрыто движение на улице Дурова; улице Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца; Мещанской улице; улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца; Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского и Выползове переулке в районе дома № 7. Также будет отменена остановка "Метро Сухаревская - Московский театр Олега Табакова"

Кроме того, с 04:00 до 11:00 дня будет перекрыто движение на переулках: Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский и Руновский и Большой Таганской улице.

А с 01:00 ночи до окончания мероприятия будет перекрыто движение автотранспорта на участке Минской улицы от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.

Москвичам в этот день рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

В ТЕМУ

Курбан-байрам в Москве 2019: празднование у Соборной мечети

В 2019 году Курбан-байрам в Москве будет праздноваться с 10 по 12 августа (подробности)