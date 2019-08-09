68-летний Олег Газманов феноменально помолодел

В честь 18-летия международного музыкального конкурса «Новая волна» в Country Club «Юдино Парк» отгремела вечеринка. В преддверии церемонии открытия «Новой волны» (конкурс стартует 24 августа в Сочи) в элитном загородном комплексе собрались звездные гости конкурса, артисты, финалисты и победители «Новой волны» разных лет.

Одним из первых пожаловал 68-летний Олег Газманов.

Благодаря модному имиджу (рваным джинсам, небрежно расстегнутой рубашке) и, конечно же, потрясающей физической форме Олег Михайлович выглядит, как минимум, лет на десять моложе своего паспортного возраста.

- Мне по жизни помогает спорт, - отвечая на комплименты, признался артист. - Я ведь мастер спорта по спортивной гимнастике. В юности я серьезно занимался спортом, мечтал стать чемпионом мира. Если бы не серьезная травма, может у меня все бы по-другому сложилось в жизни. Умение концентрироваться перед выходом к спортивному снаряду у меня осталось. Потому что непросто после постоянных недосыпов, перелетов и переездов быстро привести себя в порядок перед выходом на сцену. Для этого нужна воля и концентрация. И элементы спортивной гимнастики я неоднократно использовал в своих шоу. И я думаю, что мало, кто может повторить те трюки, которые я выполняю на сцене. И при этом еще и петь!

Кстати, своими рецептами молодости Газманов делится и с коллегами. Недавно об этом рассказал в интервью «КП» Дмитрий Нагиев.

-В свои годы Олег Газманов действительно великолепно выглядит, - говорит Нагиев. -Он кое-какие советы мне накидал, что-то я ему подсказал. Вот такими общими усилиями мы движемся от боков и геморроя в сторону светлого будущего.