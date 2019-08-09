68-летний Олег Газманов феноменально помолодел
В честь 18-летия международного музыкального конкурса «Новая волна» в Country Club «Юдино Парк» отгремела вечеринка. В преддверии церемонии открытия «Новой волны» (конкурс стартует 24 августа в Сочи) в элитном загородном комплексе собрались звездные гости конкурса, артисты, финалисты и победители «Новой волны» разных лет.
Одним из первых пожаловал 68-летний Олег Газманов.
Благодаря модному имиджу (рваным джинсам, небрежно расстегнутой рубашке) и, конечно же, потрясающей физической форме Олег Михайлович выглядит, как минимум, лет на десять моложе своего паспортного возраста.
Олег ГазмановФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
- Мне по жизни помогает спорт, - отвечая на комплименты, признался артист. - Я ведь мастер спорта по спортивной гимнастике. В юности я серьезно занимался спортом, мечтал стать чемпионом мира. Если бы не серьезная травма, может у меня все бы по-другому сложилось в жизни. Умение концентрироваться перед выходом к спортивному снаряду у меня осталось. Потому что непросто после постоянных недосыпов, перелетов и переездов быстро привести себя в порядок перед выходом на сцену. Для этого нужна воля и концентрация. И элементы спортивной гимнастики я неоднократно использовал в своих шоу. И я думаю, что мало, кто может повторить те трюки, которые я выполняю на сцене. И при этом еще и петь!
Кстати, своими рецептами молодости Газманов делится и с коллегами. Недавно об этом рассказал в интервью «КП» Дмитрий Нагиев.
-В свои годы Олег Газманов действительно великолепно выглядит, - говорит Нагиев. -Он кое-какие советы мне накидал, что-то я ему подсказал. Вот такими общими усилиями мы движемся от боков и геморроя в сторону светлого будущего.
ИСТОЧНИК KP.RU