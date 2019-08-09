Как аптеки мешают россиянам экономить на здоровье

Мы стали покупать больше дорогих препаратов. К такому выводу пришли аналитики компании DSM Group, составившие отчет об аптечных продажах за первое полугодие 2019. Отчет публикует "Коммерсант".

Впервые за последние годы спрос на недорогие таблетки — дешевле 500 рублей — стал падать. Неужели, мы не только поняли, что на здоровье не экономят, но и нашли на это деньги? Эксперты спешат разочаровать. Такие цифры — результат роста цен и хитростей аптекарей.

- Дешевые препараты просто не интересны участникам рынка. Гораздо выгодней продать упаковку дорогого лекарства, чем три или даже пять его более дешевого аналога, - говорит эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. - Производитель вкладывается в продвижение более дорогих препаратов. Речь не только о прямой рекламе, но и о плате аптечным сетям, чтобы фармацевты в первую очередь рекомендовали именно этот продукт.

Препаратов дороже 500 рублей в ассортиментах аптек всего 9,1%. При этом если посчитать в деньгах, такие пилюли и порошки дают 43% всех продаж.

Владельцам аптек гораздо выгодней продать упаковку дорогого лекарства, чем три или даже пять его более дешевого аналога.Фото: Мария АНАНОВА

Государство пытается контролировать аппетиты аптек. Наценки на жизненно важные лекарственные препараты ограничены. И чем дороже сама упаковка, тем меньше торговая сеть может накинуть на ее цену. Но если пересчитать в рубли, все равно получается, что аптекам выгодней продавать дорогие пилюли. Поэтому провизоры, когда вы попросите «что-то от головы», предложат не аспирин, а разрекламированные таблетки в стильной упаковки. А заведующие стараются заказывать все меньше ибупрофена, нафтизина и панкреатина и все больше их дорогих аналогов.

Делает свое черное дело и инфляция. Мази и порошки дорожают, как и все остальное, поэтому часть товаров аптек просто «переросла» категорию до 500 рублей.

- Больше того, сейчас на фармацевтическом рынке внедряется система маркировки лекарственных препаратов. Бизнес несет затраты на закупку и установку специального оборудование, обучение персонала — за все это в конечном счете платит потребитель, цена для которого становится более высокой, - объясняет Беспалов.

КОНКРЕТНО

Как изменились предпочтения россиян в лекарствах*

Дороже 500 рублей: 227,7 тысяч упаковок (+7,8%)

От 150 до 500 рублей: 726,4 тысячи упаковок (-3,3%)

От 50 до 150 рублей: 582,7 тысяч упаковов (-3%)

Дешевле 50 рублей: 977,1 тысяч упаковок (-7,1%)

Данные за первое полугодие 2019 года