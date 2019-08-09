2019-08-09T16:14:39+03:00
Недвижимость

Президентская ипотека для семей с детьми: за полгода выдано кредитов на 23 миллиарда

Лидеры по выдаче - Сбербанк, ДОМ.РФ и ВТБ
Елена МАКСИМОВА
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным Министерства финансов РФ, за первые шесть месяцев 2019 года по президентской программе «Семейная ипотека» уже выдано кредитов на 23 млрд рублей. Лидеры - Сбербанк, ДОМ.РФ и ВТБ.

Напомним, программой с льготной ипотечной ставкой (не более 6%) могут воспользоваться семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Для жителей Дальнего Востока действуют специальные условия — ставка 5%, если второй или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года.

Только в Банке Дом.РФ льготной программой к началу августа воспользовались более 2700 семей, общий объем полученных «семейных» ипотечных кредитов превысил 7 млрд руб.

Больше всего их выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Татарстане.

Средняя сумма кредита в целом по стране составила 2,6 млн рублей, а средняя стоимость жилья, которое на него приобреталось, — 4,8 млн рублей.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

.Фото: Иван МАКЕЕВ

-Мы активно развиваем льготное ипотечное кредитование для семей с детьми — это одна из приоритетных программ в банке, — прокомментировал новость заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. — Спрос на нее многократно возрос после того, как правительство распространило действие льготной ставки на весь срок кредита. После этого мы зафиксировали повышенный интерес к программе, конкуренция на рынке тоже выросла. Наш банк уже понизил ставку по «Семейной ипотеке» до 5,25%, она не меняется и не зависит от каких-либо дополнительных условий. Мы будем и дальше развивать жилищное кредитование для семей с детьми, для которых это оптимальный инструмент, чтобы приобрести собственное жилье и улучшить условия жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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