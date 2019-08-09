2019-08-09T16:25:38+03:00
Общество

Школьную форму сделают качественнее, но дороже

В России думают над национальным стандартом униформы учеников
Александр МИЛКУС
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О подготовке стандарта на форму рассказал министр промышленности и торговли Денис МантуровО подготовке стандарта на форму рассказал министр промышленности и торговли Денис МантуровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году планируют утвердить предварительный национальный стандарт на одежду для учащихся. О подготовке этого документа рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В стандарте (ПНСТ) должны быть указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. И эти нормы будут более жесткими, чем для обычной детской одежды.

По словам министра, который дал интервью "Известиям", стандарт необходим, так как рынок буквально наводнен формой, вызывающей нарекания со стороны экспертов. По оценкам Роскачества, ежегодно более чем в половине проверяемой ведомством продукции эксперты фиксируют нарушения: например, производители врут о составе ткани, нарушают требования безопасности красителей и т. п. Ожидается, что предварительный стандарт будет утвержден в следующем году. А впоследствии, на его основе, разработают ГОСТ.

Еще одна бюрократическая препона для производителей? Возможно. Но на самом деле ничего плохого в введении такого стандарта я не вижу. Роскачество подтверждает: производители довольно часто жульничают - на этикетке указывают один состав ткани, где много натуральных волокон, а в реальности - голая синтетика. А в таких штанах или юбке целый день в школе не просидишь.

Где взять правильные синтетические (а такие, высокотехнологические, материалы есть, это разработки последних лет) или натуральные ткани? К счастью, они уже есть, причём отечественного производства. В последние годы при поддержке минпромторга были открыты несколько современных линий по производству таких тканей.

Как такой стандарт скажется на цене? Понятно, что костюм для школьника из нормальных правильных тканей и сейчас дороже неких изделий в основном китайского производства. Но мы же хотим, чтобы наши дети были одеты в комфортную одежду, это пусть китайцы потеют в не дышащих тканях (если хотят).

И ещё хочу напомнить: в России не введена обязательная школьная форма. Что носить и когда решает администрация школы вместе с управляющим советом. И все чаще договариваются о дресс-коде, а не о строгой форме. Так что право родителей настоять на правильной одежде для детей. В том числе учитывая состав тканей из которых она шьётся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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