Парадоксы кризиса: Москва и Питер затягивают ремни

Жители мегаполисов становятся экономнее. Такие выводы можно сделать из свежего исследования холдинга «Ромир». За год — с июля 2018 по июль 2019 — расходы москвичей выросли на 4,9%, что лишь немного превышает инфляцию (4,6% годовых). А жителей Питера — всего на 3,7%, что ниже уровня инфляции, то есть на самом деле петербуржцы стали тратить денег вообще меньше, чем годом раньше.

При этом в остальных городах-миллионниках за год расходы выросли на 6,2%, в полумиллионниках — на 11,9%, в городах-стотысячниках — на 7,5%.

С чего это в столицах стали тратиться существенно меньше, чем в небольших городах? Ответ отчасти дает следующий абзац того же исследования. В целом по стране траты россиян с низкими доходами выросли больше, чем у более обеспеченных их сограждан со средними доходами (9% и 6,8%). Эксперты давно уже говорят о том, что «инфляция для бедных» у нас выше, чем средний рост потребительских цен. Поскольку базовые продукты и услуги, от которых не может отказаться даже бедная семья, обычно дорожают быстрее, чем не самые необходимые товары.

Но есть и другие причины. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, по сведениям официальной статистики, не входят в число регионов, где в начале 2019 года реальные доходы увеличивались. Как следует из данных Аналитического центра при Правительстве РФ, за 2018 год реальные доходы (это с учетом инфляции и обязательных платежей) в столице снизились на 0,9%. А с 2014 года — почти на 24%, что больше, чем в среднем по стране (11-13%). Так что хотя по уровню доходов столицы и остаются в топе (при этом даже Москва сейчас уступает «северам» - Ямало-Ненецкому, Чукотскому, Ненецкому АО), сближение мегаполисов и остальной страны все же потихоньку происходит. И, увы, не за счет того, что страна активно богатеет.