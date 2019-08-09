2019-08-09T18:12:34+03:00
Политика

Мария Захарова: Борьба за космос будет критически острой

Спикер МИД РФ рассказала о космическом мусоре и других внеземных проблемах ближайшего будущего
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Мария Захарова ответила на вопрос одного из участников о проблемах освоения земной орбиты. Фото: Владимир Гердо/ТАССМария Захарова ответила на вопрос одного из участников о проблемах освоения земной орбиты. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Изменить размер текста:

Выступая на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос одного из участников о проблемах освоения земной орбиты:

— Борьба за космос будет критически острой. Она выходит на новый этап. И, увы, это этап не освоения внеземного пространства, а именно борьбы за него. Позволю себе исторический экскурс, — напомнила дипломат. — Когда Советский Союз запустил первого космонавта в 1961 году, был разгар Холодной войны. Даже не соперничество государств, а борьба систем — одна система должна была уничтожить другую. И что сделал СССР? Сказал, что космос — он не «Советского Союза». Что космос — арена не соперничества, а сотрудничества. Вы представляете, что это значит: быть первым в момент жесточайшего противостояния — и сказать: мы там не для того, чтобы всем угрожать! Это был подвиг. Не знаю, кто разрабатывал тогда в СССР такие политические смыслы, но они были очень эффективны. И Гагарин проехал по всему миру, рассказывая именно это. Он не угрожал, а призывал к сотрудничеству.

И сейчас мы подходим к ситуации жесточайшей борьбы за лидерство в космосе, и не только мирного, но и военного. Россия и Китай внесли инициативу, что космос должен быть свободен от размещения оружия — но эта инициатива блокируется (сами понимаете кем). Мы выступили за это не потому, что не можем разместить оружие в космосе, а потому, что подходим ответственно, хотим превратить его в место для сотрудничества.

Например, есть очень большая проблема — космический мусор. Но в МИДе и международных организациях есть люди, которые этой темой (международным космическим правом) в данный момент занимаются, — подвела итог Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жириновский: Надо защитить людей от коллекторов и микрофинансовых организаций!
Пока Государственная Дума на каникулах, есть время задуматься - почему депутаты регулярно принимают законы, которые потом нужно обязательно дополнять, и именно в интересах физической безопасности наших граждан?
Генерал Рустам Мурадов: «Миротворческая миссия» Хаттаба и Басаева закончилась, не успев начаться
Эксклюзивное интервью с Героем России генералом Рустамом Мурадовым к 20-летию со дня начала контртеррористической операции в Дагестане. О погибших, взрыве дома в Буйнакске, взятии штаба Масхадова, о подвиге и страхах, о Дагестане, политике и спорте
Президент Молдовы Додон – «КП»: Границы закрывать не будем - любого фигуранта по делу об узурпации власти достанем везде, даже на Луне или на Марсе!
Генеральная прокуратура возбудила все-таки уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове [ЭКСКЛЮЗИВ «КП»]
Эксперт о заявлении Климкина о скорой миграции жителей незалежной: Украина - дойная корова для Европы, где дешевая земля и рабы для плантаций
Директор Института международных отношений “Сотрудничество” Алексей Бычков рассказал "КП" о ситуации в соседней стране
Новости 24
Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском
Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом
В Госдуме назвали проблемой популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Facebook предложила СМИ 3 миллиона долларов в год за публикацию новостей
Новые взрывы под Ачинском произошли из-за молнии: пятеро пострадавших
Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами на борту
Исследование: вес людей, рядом с которыми есть точки фастфуда, больше
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в хите Shallow
Дочь Атамбаева опубликовала видеообращение после ареста отца
Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 году
Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа
Авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук сверх ручной клади
Кузнецова рассказала о состоянии прооперированной Аиши из Ингушетии
Партия "Слуга народа" устранит "лазейки" в Налоговом кодексе
К Китаю приближается супертайфун "Лекима"
В МИД РФ прокомментировали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Самый дорогой развод в истории Англии: Бывшая жена миллиардера Потанина решила отсудить у него 7 миллиардов долларов
Подруга Сердюкова Евгения Васильева открыла в Москве художественную выставку
Неизвестные подняли флаг Украины в Крыму
Народный музей Егора Летова создадут в омской хрущевке
На Калитниковском кладбище завершились похороны Вилли Токарева