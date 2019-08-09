2019-08-09T22:46:14+03:00
Общество

Россияне перестали доверять даже членам семьи

По данным социологов, самыми недоверчивыми оказались люди предпенсионного возраста [опрос]
Юлия АЛЕХИНА
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Россию поразил кризис верыРоссию поразил кризис верыФото: EAST NEWS
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По исследованию Института соцанализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Россию поразил кризис веры: в том смысле, что граждане стали все меньше друг другу доверять. Примерно половина ответивших не доверяет никому, кроме себя и членов семьи, а многие не верят и им. И каждый третий сообщил при опросе, что число людей, которым он доверяет, за год уменьшилось.

Особенно глубоко процесс потери доверия затронул людей старше 55 лет. Если молодежь еще склонна верить друг другу, то с возрастом уровень доверия постепенно падает и достигает минимума к предпенсионному возрасту.

Интересно, что уровень доверия в разных странах совершенно не зависит от общественного уклада или уровня жизни. На вершине рейтинга тут Швеция и Китай (более 60% доверяющих друг другу), а абсолютный лидер - Индия (тут верит друг другу свыше 90% населения).

А вот Россия в этом рейтинге - в середине списка (35% доверяющих). Причем рядом с США.

Можете не верить, но это данные социологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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