2019-08-09T23:37:56+03:00
Спорт

"Монако" без Александра Головина был разгромлен в первой игре сезона "Лионом"

Домашний поединок монегасков завершился поражением со счетом 0:3
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Лион" сыграл в гостях против "Монако" первый матч сезона. Встреча началась с гола в ворота монегасков."Лион" сыграл в гостях против "Монако" первый матч сезона. Встреча началась с гола в ворота монегасков.Фото: REUTERS
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Футболисты "Монако" в пятницу, 9 августа, провели свой первый матч в чемпионате Франции нового сезона. В гости к команде Александра Головина приехал крепкий по меркам французской Лиги 1 "Лион". Сам игрок сборной России, который без проблем прошел подготовку к сезону в составе "Монако", в первой игре сезона участия не принимал из-за дисквалификации. И "монегаски" в целом очень надеялись, что кошмарный прошлый сезон для них остался уже позади и команда в новом чемпионате будет снова - такой же грозной и крутой, как и ранее.

Но уже на 5-й минуте "Монако" пропускает гол после удара Мусы Дембеле. И на этом проблемы команды Леандру Жардима не закончились. К исходу получаса матча хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку после перепросмотра эпизода получил испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас.

Красная карточка Фабргесу. Фото: REUTERS

Красная карточка Фабргесу.Фото: REUTERS

Сначала судья встречи дал ему желтую, но пересмотрев эпизод, решил покарать более строго - красная на 30-й минуте игры! Через три минуты едва не "нарвался" второй вратарь "Монако" Бенальо, получивший желтую карточку за разговоры с судьей. По новым правилам - наказывать можно даже запасных!

Ну и на 36-й минуте свое слово сказал первый вратарь "монегасков". После дальнего удара Мемфиса Депая голкипер хозяев Бенжамен Лекомт попытался выбить мяч ногой, но не рассчитал силы удара голландского форварда и в итоге пропустил гол между ног.

На перерыв команды ушли при счете 2-0 в пользу "Лиона". Судьба поединка, кажется, была уже предрешена.

Гелсон Мартинш в атаке "Монако" в матче с "Лионом". Фото: REUTERS

Гелсон Мартинш в атаке "Монако" в матче с "Лионом".Фото: REUTERS

Вторая половина игры прошла полностью под диктовку "Лиона". Гости спокойно контролировали ход поединка, чаще создавая моменты, чем "Монако". И на 78-й минуте дальним ударом третий гол в ворота хозяев поля забил Люка Тузар. "Лион" повел 3-0 к концу игры.

В матче 2 тура "Монако" сыграет против "Метца" 17 августа в гостях. А вот "Лион" дома за день до этого примет на своем поле "Анжер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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