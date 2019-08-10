2019-08-10T01:19:52+03:00
Происшествия

Под Архангельском при взрыве на военном полигоне погибли пять человек

Еще трое получили ожоги и ранения разной степени тяжести
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Архангельске при взрыве на военном полигоне погибли пять человекВ Архангельске при взрыве на военном полигоне погибли пять человекФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно о числе погибших и пострадавших при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Сообщается, что погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили и ожоги различной степени тяжести.

Само ЧП произошло в четверг, 8 августа. В Росатоме уточнили, что трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

- В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, - говорится в заявлении департамента коммуникаций Росатома.

Пострадавших доставили в больницу, где медики оказывали им всю необходимую помощь, но спасти всех врачам не удалось.

- От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка, - подчеркивает госкорпорация.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о ЧП в Архангельской области на военном полигоне, где взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка от ракеты.

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В Архангельской области после ЧП на военном полигоне, где взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка от ракеты, продолжается паника среди населения. Сразу же после взрыва в соцсетях началась истерия из-за новости о кратковременном скачке радиации. Хотя Минобороны РФ и МЧС отрицали повышенного уровня излучения, горожане стали распускать слухи о том, что дозиметры предупреждают об опасности. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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