Под Архангельском при взрыве на военном полигоне погибли пять человек

Стало известно о числе погибших и пострадавших при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Сообщается, что погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили и ожоги различной степени тяжести.

Само ЧП произошло в четверг, 8 августа. В Росатоме уточнили, что трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

- В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, - говорится в заявлении департамента коммуникаций Росатома.

Пострадавших доставили в больницу, где медики оказывали им всю необходимую помощь, но спасти всех врачам не удалось.

- От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка, - подчеркивает госкорпорация.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о ЧП в Архангельской области на военном полигоне, где взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка от ракеты.

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