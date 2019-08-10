2019-08-10T01:55:42+03:00
Телевизор

Робин Гуд совсем не гуд

Проблема приквелов (фильмов и сериалов о юности героя из уже раскрученных фильмов и сериалов) в том, что они изначально дают понять: с героем ничего не случится
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Кадр из сериалаКадр из сериала
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У него могут перебить всю родню, он и сам может перебить всю родню, что свою, что чужую, но главным остается одно. Он выживет. Чтобы потом либо мстить режиму, либо стать сыщиком и мстить бандитам, либо… Да что угодно. Мы танцуем от середины, которая уже снята другими людьми и в другое время.

Я сейчас о сериале «Экспроприатор» на Первом. Он снят лучше, чем первоисточник - «Бандитский Петербург», он умнее, там подняты важные темы о блокаде Ленинграда. Но Барону здесь не угрожает опасность. Он подстрахован этой основной частью, которая была снята давным-давно. Примерно так я смотрела второго «Крестного отца», за который Де Ниро получил «Оскар». Бегает мужик по крышам, волнуется. А все мы уже в курсе, что умер он не здесь, а в инвалидном кресле и в образе Марлона Брандо. Так что приквел - это для тех, кому хочется понять, как некто дошел до жизни такой. Тема для психотерапевтов. И здесь важно как раз окружение.

В окружении оказывается омерзительный человек, который вывез маленькую сестру героя из блокадного города по Дороге жизни, а потом бросил девочку на станции. И да, этого «хозяйственника», получившего явно блатное право на эвакуацию семьи, взявшего фамильные драгоценности за вывоз чужого ребенка, хочется очень сильно стукнуть чем-нибудь. Хочется возмездия, знаете ли. Здесь авторам сериала я признаюсь в большом человеческом уважении. Они смогли создать супернегодяя из ничего. Жир, жадность, бессовестность. У нас сейчас в каждом произведении есть некто бесконечно противный. Да что у нас? Они, противные, повсюду. Но ни один Доктор Зло или маньяк в маске из «Крика» не занимался мародерством.

Вот и получается, что многие убийства на экране выглядят оправданными. И грабежи. А карманные кражи после Садальского и ручечника-Евстигнеева в фильме «Место встречи изменить нельзя» вообще кажутся ерундой какой-то. Недоразумением. Но та муть, из-за которой стала возможной та же банда «Черная кошка», она именно в «хозяйственных» дядях, за банку тушенки бравших золотые сережки.

Про муть эту надо снимать. Однако оправдывать тех, кто стал «экспроприатором» из-за мути, - странный путь. Барон будет грабить, и Робин Гуда из него не получится, хотя лицом мил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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