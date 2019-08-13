Яндекс.Такси тестирует удаленный медосмотр таксистов

В России совсем скоро может появиться обязательный удаленный медосмотр для водителей такси. ГИБДД и министерство здравоохранения РФ разрабатывают закон, который обяжет всех отечественных таксистов перед началом работы проходить дистанционную проверку самочувствия. Об этом начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал на VII Международном евразийском форуме «Такси».

- Водителей, работающих через агрегаторы, необходимо проверять, проводить медицинские осмотры. Мы с министерством здравоохранения отрабатываем этот вопрос, чтобы закрепить его законодательно, - рассказал Михаил Черников. - Сейчас есть приборы, позволяющие удаленно определить состояние того или иного водителя. Это и его идентификация, и замер давления, и проверка на алкогольное опьянение.

Такие приборы, действительно, существуют и уже активно тестируются. Систему дистанционного медосмотра таксистов разработала и внедряет в России служба онлайн-заказа Яндекс.Такси. На днях в Москве открылись пять новых пунктов удаленных медосмотров — они появились на автозаправках «Татнефти». Установленное на них оборудование позволяет водителю дистанционно измерить давление, провериться на алкотестере и пройти онлайн-осмотр у врача. Еще раньше к эксперименту Яндекс.Такси присоединились компании «Газпромнефть», «Шелл» и «Нефтемагистраль»: на их заправках в Москве уже работают 24 пункта автоматизированной проверки здоровья. Теперь, когда к проекту присоединилась «Татнефть», таких точек в столице стало 30.

- Новые пункты для удаленных медосмотров на заправках «Татнефти» помогут нам расширить эксперимент, - рассказал директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Алексей Федотов. - Это позволит нам собрать больше информации - например, о том, какие точки предпочитают водители для прохождения осмотров, как организовать процесс для того, чтобы вся процедура была быстрой и удобной.

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Почему удаленный медосмотр скоро заменит традиционные визиты к врачу? Ответ прост: это экономит время и деньги. По закону, каждый водитель общественного и коммерческого транспорта перед выходом на работу обязан проверить свое состояние. Если он плохо себя чувствует, или накануне выпил, его не выпустят на рейс. Обычно таксопаркам приходится держать у себя в штате медика — а это дополнительные расходы. Автоматизация процесса предрейсовой проверки позволит таксопаркам экономить деньги, а водителям — время, ведь им не придется специально ехать к врачу, стоять в очереди и т. д. К тому же введение обязательного дистанционного медосмотра станет еще одной гарантией безопасности для пассажиров, ведь компьютер не обманешь - как говорится, все ходы записываются.

- Предлагаемая Яндекс.Такси модель может повысить эффективность работы врачей и в несколько раз снизит стоимость одного осмотра, - объясняют в Яндекс.Такси.

Пока что дистанционные медицинские осмотры проводятся в тестовом режиме, и водителям одновременно приходится проходить традиционный очный осмотр у врача — это необходимо для получения путевого листа. Но для партнеров, принимающих участие в эксперименте, Яндекс.Такси разработал систему поощрения.

А ЗАЧЕМ ЭТО ЗАПРАВКАМ?

Для компаний, владеющих АЗС, это тоже дополнительный доход. Пункты дистанционного медосмотра, открывающиеся на их базе, позволят расширить клиентскую сеть.

- Появление пунктов медосмотров на автозаправочных станциях позволит расширить спектр услуг, предоставляемых АЗС, и увеличить поток клиентов, - считает Дмитрий Денисов, заместитель директора по розничной реализации ООО «ТН-АЗС-Запад». - Мы рады принять участие в тестировании современных технологий, которые призваны сделать жизнь людей комфортнее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России появятся электронные путевые листы

Тестирование системы дистанционных медосмотров — один из пунктов большого проекта Яндекс.Такси по созданию электронного путевого листа (ЭПЛ). Правительство России и Минтранс РФ давно вынашивают проект по замене бумажных путевых листов электронными. В июне Яндекс.Такси представила свой прототип ЭПЛ руководству ГИБДД России и руководителям профильных ведомств. Сейчас проект проходит тестирование в Калуге в тесном сотрудничестве с городскими властями.

- Использование ЭПЛ, по предварительным расчетам, позволяет сократить расходы перевозчика на организацию предрейсовых осмотров в 3-4 раза, а при масштабировании системы на всю страну - еще больше, - подчеркивают в Яндекс.Такси.

Концепция электронного путевого листа предусматривает также то, что водитель сможет одновременно пройти на АЗС и технический осмотр автомобиля. Данные автоматически будут заноситься в ЭПЛ. Если водитель «провалит» дистанционный медосмотр, или его «железный конь» окажется неисправным, система автоматически заблокирует таксисту доступ к клиентским заказам сервиса.