В Подмосковье упавший с неба камень пробил панорамную крышу «Майбаха» бывшего президента РАН

В ГИБДД Одинцовского района поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что во время движения по Рублевскому шоссе на автомобиль сверху упал внушительных размеров камень. Сотрудники полиции осмотрели автомобиль и обнаружили трещину в панорамной крыше новенького белого «Майбаха», цены на который начинаются от 9 миллионов.

Автомобиль принадлежит бывшему Президенту Российской академии наук 83-летнему Осипову Юрию Сергеевичу.

- Прибывший в отдел полиции водитель так и не смог рассказать, откуда точно прилетел камень. По словам водителя, он как будто бы упал сверху прям на панорамную крышу. Также водитель не рассказала в полиции, пострадал ли как-то сам Юрий Сергеевич, – сообщил КП источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту в полиции проводится проверка.