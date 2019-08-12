2019-08-12T14:52:29+03:00
Общество

Концерты и фейерверки в парках: москвичи решили, как будут праздновать День города

Горожане также одобрили специальные мероприятия для детей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Праздновать будем два дня - 7 и 8 сентябряПраздновать будем два дня - 7 и 8 сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совсем скоро Москва отметит День города. Столице исполнится 872 года. Праздновать будем два дня - 7 и 8 сентября. Какими будут развлечения, определили сами москвичи. Им дали право проголосовать в проекте "Активный гражданин" и выбрать праздничную программу Дня города. В голосовании участвовали 154 873 человека.

- Большинство горожан уверены, что в праздник должны запускать фейерверки в парках. За это проголосовали 40,82% москвичей. Специальные мероприятия для детей одобрили 29,97%, - рассказали в мэрии Москвы.

Москвичам понравились идеи с участием благотворительных фондов - за события проголосовали 14,16%. Горожане хотят, чтобы в кинотеатрах на открытом воздухе показали советский фильм "Я шагаю по Москве" и устроили исторические квесты по столице.

Празднования будут не только в центре города, но на площадках в округах. Москвичи проголосовали, чтобы там устроили концерты современной музыки (37,34% голосов), театрализованные представления (26,46%), концерты классической музыки (20,02%). Также "активных граждан" заинтересовали поэтические программы, шахматные турниры, концерты народных коллективов и битбокс-баттлы.

- Составить программу специалистам доверили 5,27% "активных граждан", - сказали в мэрии Москвы.

Напомним, в прошлом году во всех округах столицы провели более 300 крупных мероприятий. Для москвичей тогда орнанизовали 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. Завершали праздничную программу десятки залпов салютов. О том, что ждет москвичей и гостей столицы в праздничные дни читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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