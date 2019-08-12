2019-08-12T14:33:31+03:00
Звезды

Олег Стриженов и в 90 лет невероятно хорош

В минувшую субботу отметил юбилей народный артист СССР
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Судя по фотографии, которую разместила у себя в Инстаграме Екатерина Стриженова, праздник удалсяСудя по фотографии, которую разместила у себя в Инстаграме Екатерина Стриженова, праздник удалсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда советского фильма «Овод» и «Сорок первый» Олег Стриженов встретил день рождения в кругу семьи.

- Олег Александрович ведет закрытый образ жизни, - рассказал «КП» сын актера - Александр Стриженов. - Приехали его поздравить мы с Катей (жена Александра — телеведущая Екатерина Стриженова — Ред.) и наша младшая дочь Саша.

Судя по фотографии, которую разместила у себя в Инстаграме Екатерина Стриженова, праздник удался.

«Олеся (так домашние называют Олега Александровича - Ред.) и в 90 (девяносто!!!), согласитесь, невероятно хорош собой! Он остроумен, ироничен и позитивно настроен! Дай Бог каждому! Загадал желание между двумя Александрами! Три поколения вместе!», - написала Екатерина. Ее подписчики заметили, что на «горизонте» фотографии — бутылки шампанского, значит, отпраздновали хорошо.

Читатели сайта «КП» написали Олегу Александровичу свои поздравления: «И до ста лет Вам жить молодым красавцем, а потом можно и постареть чуть-чуть. Люблю Вас с юности до сих пор за роли, попавшие в точку душевную, за красоту. По игре и внешности сравнить Вас могу только с Ричардом Чемберленом».

10 лет назад Олег Стриженов перестал давать интервью. Как всегда «виноваты» журналисты, который раздают каждому популярному артисту определения - «гениальный», «великий». На что... скромным Стриженов говорит: «Ну если тот «звезда», а этот «гений», кто тогда я?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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