2019-08-12T14:52:29+03:00
Общество

"Зеркальная" дата 19.09.19: москвичи смогут заключить брак в любом ЗАГСе

Подать заявление в ЗАГС на 19.09.19 можно через портал госуслуг или лично в одном из отделов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Подать заявление на эту красивую дату еще можно - через единый портал государственных услуг или лично в одном из отделовПодать заявление на эту красивую дату еще можно - через единый портал государственных услуг или лично в одном из отделовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В столице у молодоженов пользуются популярностью "красивые" даты - с повторяющимися цифрами. В прошлом году такой была 8.08.2018. Тогда в Москве было зарегистрировано 645 браков. В этом году спрос на "зеркальную" дату 19.09.2019. В этот день хотят пожениться многие пары. Однако 19 сентября - это четверг, а значит, что заключить брак можно не во всех ЗАГСах. В некоторых отделениях церемонии бракосочетания проводятся только по пятницам и субботам.

- Торжественные регистрации в будние дни браков принято проводить только во Дворцах бракосочетания. Но мы уже сейчас наблюдаем высокий спрос на "зеркальную" дату (19 сентября), поэтому сотрудники ЗАГС проведут торжественные регистрации в 34 отделах, - рассказали в управлении ЗАГС Москвы.

Подать заявление на эту красивую дату еще можно - через единый портал государственных услуг или лично в одном из отделов.

Выбор даты свадьбы, по мнению москвичей, одно из главных решений при создании семьи. Поэтому они любят "красивые" даты и праздничные дни такие, как День семьи, любви и верности, Красная горка, 8 Марта. Как правило, заявления на церемонии в такие даты подаются за год до церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину
Поставки второй батареи С-400 в Турцию состоятся в августе-сентябре
Российские студенты создали беспилотный катафалк
Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника
На жителей столицы обрушится пятая часть месячной нормы осадков
В России стало меньше госкомпаний
Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Эксперты подсчитали долю среднего класса в регионах
Конца света не будет: Ученый прокомментировал приближение к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России
У москвича из загородного дома похитили бутылку вина за 160 тысяч рублей
ЦБ выпустил монеты, посвященные «Бременским музыкантам»
"Хаббл" заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Муж женщины-дворника рассказал откуда взялся долг в 2 млрд рублей
"Это и пенальти, и красная карточка": Константин Кучаев высказался о разбитом лице одноклубника
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки
Женщина нашла в своем гараже свежую мумию
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту