"Зеркальная" дата 19.09.19: москвичи смогут заключить брак в любом ЗАГСе

В столице у молодоженов пользуются популярностью "красивые" даты - с повторяющимися цифрами. В прошлом году такой была 8.08.2018. Тогда в Москве было зарегистрировано 645 браков. В этом году спрос на "зеркальную" дату 19.09.2019. В этот день хотят пожениться многие пары. Однако 19 сентября - это четверг, а значит, что заключить брак можно не во всех ЗАГСах. В некоторых отделениях церемонии бракосочетания проводятся только по пятницам и субботам.

- Торжественные регистрации в будние дни браков принято проводить только во Дворцах бракосочетания. Но мы уже сейчас наблюдаем высокий спрос на "зеркальную" дату (19 сентября), поэтому сотрудники ЗАГС проведут торжественные регистрации в 34 отделах, - рассказали в управлении ЗАГС Москвы.

Подать заявление на эту красивую дату еще можно - через единый портал государственных услуг или лично в одном из отделов.

Выбор даты свадьбы, по мнению москвичей, одно из главных решений при создании семьи. Поэтому они любят "красивые" даты и праздничные дни такие, как День семьи, любви и верности, Красная горка, 8 Марта. Как правило, заявления на церемонии в такие даты подаются за год до церемонии.