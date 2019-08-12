Любовь Толкалина раскрыла автора своих откровенных фото

Любовь Толкалина проводит много времени на гастролях. Во время путешествий она постоянно радует поклонников откровенными снимками. 41-летняя актриса любит позировать в купальниках. Кроме этого звезда не стесняется и более пикантных фотографий, на которых она предстает в прозрачных туниках на голое тело.

Подписчики периодически передают привет фотографу, который делает эротичные снимки звезды в самых неожиданных местах: полях, горах, море. Сама Любовь Толкалина охотно поддерживает любые фото-эксперименты. А теперь она решила раскрыть талантливого автора ее фото.

tolkalinaliuba Все валится из рук и хочется уйти в лес...

"Должна признаться, в большинстве случаев в моих странствиях в одиночку это бывает случайный прохожий, терпеливо и вежливо отвечающий - так уж и быть, только быстро... Я прошу подержать тел и нажать на кнопку... Стать таким прохожим, гипотетически может каждый из вас", - написала в блоге актриса.

tolkalinaliuba Доброе утро!

Сейчас она находится в поселке Коктебель в Крыму. Кстати, вокруг личной жизни артистки ходит много слухов. Совсем недавно друг музыканта Бориса Гребенщикова рассказал, что у лидера группы "Аквариум" якобы бурный роман с актрисой. Причем, началось это давно. В апреле 2017-го актрису застукали за упоительными поцелуями с рок-гуру в Муроме, где у него был концерт. Пикантные снимки бывшая гражданская жена кинорежиссера Егора Кончаловского комментировала довольно резко: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове".

И вот сейчас в окружении Гребенщикова заявили, что 41-летняя уроженка Рязанской области, когда есть возможность, сопровождает "Аквариум". Это продолжается уже больше двух лет. В окружении Толкалиной и Гребенщикова считают, что их свела страсть к йоге. Борис пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Просыпаясь в пять утра, два часа он занимается йогой. А Толкалина при помощи йоги пыталась довести фигуру и характер до совершенства. Она сделала себе астрологическую карту, которая показывает, что ей можно есть, а чего нельзя. Актриса не раз признавалась, что йога помогает ей в жизни.