Шнуров и Назаров воспели футбол «Спартак»-«Ахмат»
Московский «Спартак» в Грозном победил «Ахмат» со счетом 3:1. Единственный мяч у хозяев на 75-й минуте забил Аблайе Мбенге, который на 77-й минуте был удален за желтую карточку. И когда футболисты «Ахмата» остались в меньшинстве, кто-то на стадионе взял в руки микрофон и сказал: «Судья козел». Эти слова были слышны не только на трибунах но и в телетрансляции.
Сразу после игры выяснилось, что арбитра оскорбил работник пресс-службы грозненской команды, который был тут же уволен.
На следующий день певец Сергей Шнуров выставил у себя в Инстаграм стихотворный комментарий к событию:
«Текст протеста был услышан в Грозном,
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, …...
Частный случай, но в нем есть отчасти,
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы,
И неуважений к вертикали.
В нем есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали.»
А вот известный болельщик «Спартака» актер Дмитрий Назаров воспел победу народной команды:
«Как на грозный «Терек», как на «Терек» в Грозный,
Высадился новый необузданный "Спартак".
И на чистом поле засияли звезды,
Звездочки надежды, разгоняющие мрак.
Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим Зелимханом не приходится тужить.
Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить.
И была атака равной обороне,
И мячи свистели, словно шашки наголо.
И была команда дружным эскадроном,
И лихое счастье эту удаль берегло.
Эх, любо!».
Напомним, что новобранец «Спартака» Шюрле забил свой первый гол в РПЛ. Еще один раз немец ассистрировал Зелимхану Бакаеву, на счету которого два мяча.
В ТЕМУ
Судья опять козел: на «Ахмат-Арене» по громкой связи вновь оскорбили арбитра
Сотрудник клуба, обозвавший рефери матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уже лишился должности (подробности)
«Судья козел». Ахмат - Спартак. 11 августа 2019 года.Во время матча Ахмат - Спартак (2019) судью назвали козлом по громкой связи на стадионе. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/27014/4076779/
ИСТОЧНИК KP.RU