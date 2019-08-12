2019-08-12T17:05:14+03:00
Спорт

Шнуров и Назаров воспели футбол «Спартак»-«Ахмат»

Футбольный матч «Спартака» в Грозном вызвал не только скандал, но и творческим подъемом
Сергей КИРИЛЛОВ
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Дмитрий Назаров воспел победу народной командыДмитрий Назаров воспел победу народной командыФото: Иван ВИСЛОВ
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Московский «Спартак» в Грозном победил «Ахмат» со счетом 3:1. Единственный мяч у хозяев на 75-й минуте забил Аблайе Мбенге, который на 77-й минуте был удален за желтую карточку. И когда футболисты «Ахмата» остались в меньшинстве, кто-то на стадионе взял в руки микрофон и сказал: «Судья козел». Эти слова были слышны не только на трибунах но и в телетрансляции.

Сразу после игры выяснилось, что арбитра оскорбил работник пресс-службы грозненской команды, который был тут же уволен.

На следующий день певец Сергей Шнуров выставил у себя в Инстаграм стихотворный комментарий к событию:

«Текст протеста был услышан в Грозном,

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, …...

Частный случай, но в нем есть отчасти,

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы,

И неуважений к вертикали.

В нем есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали.»

А вот известный болельщик «Спартака» актер Дмитрий Назаров воспел победу народной команды:

«Как на грозный «Терек», как на «Терек» в Грозный,

Высадился новый необузданный "Спартак".

И на чистом поле засияли звезды,

Звездочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,

С нашим Зелимханом не приходится тужить.

Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне,

И мячи свистели, словно шашки наголо.

И была команда дружным эскадроном,

И лихое счастье эту удаль берегло.

Эх, любо!».

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Известный болельщик «Спартака» актер Дмитрий Назаров воспел победу народной команды
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Напомним, что новобранец «Спартака» Шюрле забил свой первый гол в РПЛ. Еще один раз немец ассистрировал Зелимхану Бакаеву, на счету которого два мяча.

В ТЕМУ

Судья опять козел: на «Ахмат-Арене» по громкой связи вновь оскорбили арбитра

Сотрудник клуба, обозвавший рефери матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уже лишился должности (подробности)

«Судья козел». Ахмат - Спартак. 11 августа 2019 года.Во время матча Ахмат - Спартак (2019) судью назвали козлом по громкой связи на стадионе. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/27014/4076779/

ИСТОЧНИК KP.RU

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