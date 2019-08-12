2019-08-12T16:14:15+03:00
Телевизор

Нагиев будет воевать со своей бывшей

Дмитрий займется этим в новом сериале "Кухня. Война за отель"
Глеб ГУБАРЕВ
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На съемках Дмитрий по киношной традиции разбил тарелку. Вряд ли Нагиев-ресторатор одобрил бы такое… Фото: канал СТСНа съемках Дмитрий по киношной традиции разбил тарелку. Вряд ли Нагиев-ресторатор одобрил бы такое… Фото: канал СТС
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Один из самых успешных комедийных сериалов десятилетия кормил нас аппетитными шутками на протяжении шести сезонов. Стартовав в 2012-м и отправившись на покой четыре года спустя, "Кухня" оставила богатое наследие, которое, конечно, бесхозным не осталось. В разные годы полюбившиеся герои возвращались к зрителям как в различных сериалах-ответвлениях ("Отель "Элеон", "Сеня-Федя", "Гранд"), так и в полнометражном кино («Кухня. Последняя битва»), однако решение снять полноценное продолжение созрело лишь сейчас.

В новом сериале на экранах появятся практически все основные персонажи старой "Кухни", от шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров) до управляющего Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда). Не забудут и о богатом рестораторе в исполнении Дмитрия Нагиева - собственно, с него все в новых сериях и начнется.

Нагиев замахнется на покорение Сочи и начнет строить в олимпийской столице грандиозный комплекс "Курортище". Туда же примчится экс-супруга Дмитрия Элеонора Галанова (Елена Ксенофонтова) и, с целью насолить своему бывшему, быстренько купит гостиницу, на приобретение которой нацелился Нагиев. Ее план коварен - раскрутить отель, сделав его модным и гламурным, а затем впарить его Нагиеву за гигантские деньги. С учетом того, что гостиница расположена прямо напротив принадлежащего Дмитрию казино, пробудить в нем зависть и ревность будет совсем несложно.

Сериал, в котором также снялись Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк, появится в эфире канала СТС в новом телесезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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