Бывший муж Юлии Началовой потребовал 47,3 миллионов от МВД

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин потребовал от МВД выплатить ему сумму 47,3 млн рублей. Футболист в беседе с корреспондентом "КП" подтвердил информацию, но о тонкостях дела мы узнали у адвоката Евгения Александра Бурчука.

Оказалось, что футболисты планировали получить большие проценты со своих вкладов в банке «Замоскворецкий». В какой-то мере медвежью услугу спортсменам оказал Руслан Пименов. Сейчас, помимо Алдонина, адвокат помогает вернуть деньги наставнику «Динамо» Дмитрию Хохлову, экс-нападающему «Локомотива» Дмитрию Сычёву, Андрею Каряке, Юрии Никифорову и Дмитрию Кириченко - все футболисты в своё время играли заметную роль в сборной России.

«Изначально ещё в 2011 году действующие и бывшие футболисты сборной России Никифоров, Хохлов, Алдонин и другие через общего знакомого экс-игрока «Локомотива» и также национальной сборной Руслана Пименова познакомились с Янисом Павловым. Он представлялся успешным банкиром и обещал высокие проценты.

Певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вкладчики вошли в этот банк, платили небольшие суммы, которые были застрахованы. После того, как в течение двух лет они получали высокие проценты, футболисты внесли туда, собственно, все свои сбережения. За четыре года футболисты вложили больше 350 миллионов рублей.

Позже у банка отозвали лицензию и выяснилось, что денежные средства со счетов были похищены чуть ли не в день внесения. У некоторых средства даже в кассу не внесли. Выдали пакет документов, что они поступили на счёт, а деньги мимо кассы присвоили в тот же день».

Адвокат выражает крайнее недовольство ходом расследования. По его мнению, практически все виновные по этому делу остаются на свободе. За пять лет удалось привлечь только одного мошенника, да и то не без помощи адвоката.

«Мы были на приёме и у прокурора города и у руководства ГУВД Москвы. За пять лет общения со следствием все обещания наложить арест на имущество 25 руководителей банка не подтвердились. Их привлечь не удалось.

Евгений Алдонин в составе сборной России, 2006 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

Благодаря нашим сведениям был задержан председатель правления банка Бударин Илья, который сменил паспортные данные на Пуруша Аум Рамунович. Его арестовали и буквально за неделю завершили расследование по делу. В суд дело было направлено по одному эпизоду несущественному на 180 миллионов рублей. Формулировка - «Выдача денежных средств под фиктивные кредиты».

Получается, что похищено 2,5 миллиарда, а ему вменили 180 миллионов, которые он из похищенного оплатит и может рассчитывать на другое наказание. Естественно, мы этим недовольны. Подали жалобу на такой приговор. Дополнительно мы обратились с исковыми требованиями к министерству финансов о нарушении разумного срока, поскольку пять лет, по определению верховного суда, это нарушение срока, отпущенного на судопроизводство. Московский городской суд удовлетворил наши требования. Нам выплатили компенсацию в этой части, но дело о причинении ущерба остаётся до конца не расследованным. Имущества обвиняемых мы нашли почти на два миллиарда рублей. Если бы следствие его арестовало и предъявило его председателю правления, то мы бы уже получили возмещение ущерба в полном объёме.

Пока мы его не получили, поэтому предъявили, в соответствии с гражданским законодательством, иск к виновным лицам, то есть к сотрудникам следствия. Теперь мы рассчитываем взыскать всю эту сумму с МВД.

Возникает логичный вопрос о роли Руслана Пименова. Экс-футболист «Локомотива», игравший в своё время в нападении вместе с Дмитрием Сычёвым, по словам адвоката, и познакомил компанию футболистов с представителем банка.

«Есть вещи, которые я не буду разглашать в интересах следствия. Могу сказать, что к нему в рамках наших исковых требований претензий нет».

Напомним, что Евгений Алдонин с 2006 по 2011 годы был мужем Юлии Началовой. После смерти певицы он очень поддержал их общую дочь Веру и забрал девочку в свою новую семью.

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