У Настасьи Самбурской опухли глаза

Настасья Самбурская три месяца назад со скандалом ушла из театра на Малой Бронной. Однако недолго горевала по этому поводу и не переставала искать новые пути для самореализации. Недавно ее пригласили в спектакль "Охота на мужчин". К премьере артистка отнеслась очень серьезно.

Настасья Самбурская ради новой роли кардинально сменила имидж. Она стала блондинкой. Кроме этого звезда не скрывает, что у нее мандраж перед возвращением на сцену после длительного перерыва и даже опухли глаза.

"Завтра премьера... Не могу определиться с образом, глазки опухли, нервничаю - плохо сплю. Нервничаю страшно. Конечно, когда ты вводишься в уже готовый спектакль, на уже готовый рисунок, то, естественно, репетиций всегда будет не хватать. Плюс режиссера я увидела сегодня впервые. Надеюсь, его напутствий хватит, чтобы завтра все сложилось", - поделилась с публикой звезда "Универа".

samburskaya Завтра премьера...

Настасья также посетовала, что ее героиня очень много разговаривает: "Я в жизни столько на сцене не разговаривала".

Стоит отметить, что Самбурская отличается вздорным нравом. 32-летняя актриса более десяти лет служила в театре на Малой Бронной. Звезда была задействована сразу в пяти спектаклях. Но в какой-то момент решила уйти. Она за три месяца предупредила руководство о своем намерении. Однако позже актрисе пришлось поднять скандал. Оказалось, в ее постановках хотят задействовать другую артистку. "Заходить в стены театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет", - обратилась она к подписчикам.

А в апреле актриса приняла участие в конкурсе "Шансон года". Новоиспеченную певицу даже отметили наградой в номинации "Открытие года". Но и здесь Самбурская осталась недовольной. По словам артистки, ее вырезали из телеверсии.