2019-08-12T16:18:52+03:00
Телевизор

"Игра престолов": Все финальные серии за один день

Российских телезрителей ждет премьера 8 сезона культовой саги
Глеб ГУБАРЕВ
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Эмилия Кларк в восьмом сезоне «Игры престолов». Фото: Кадр из фильмаЭмилия Кларк в восьмом сезоне «Игры престолов». Фото: Кадр из фильма
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Восьмой сезон фэнтези-саги на мировых телеэкранах стартовал в апреле и финишировал в мае, однако страсти вокруг заключительного блока серий "Игры престолов" кипят до сих пор. Многим не понравились решения сценаристов, которые, как известно, при создании финальных серий основывались не на книгах Джорджа Мартина, а лишь на его черновиках. Некоторые горячие головы требовали даже переснять 8-й сезон - настолько он показался им никудышным.

Впрочем, всем не угодишь, особенно когда речь идет о проекте с многомиллионной аудиторией. Удался сезон или нет - это каждый решает для себя сам, и сейчас есть отличная возможность свое мнение сформировать. 18 августа канал РЕН ТВ покажет все эпизоды итогового сезона. Их, кстати, будет всего шесть, а ведь даже в предыдущем сезоне (его, кстати, тоже покажут на РЕН ТВ 18 августа прямо перед финальной частью), авторы расщедрились на семь серий, не говоря уже о более ранних сезонах, стабильно выходивших в 10-серийных форматах.

Причина простая - на большее количество эпизодов просто не набралось материала. Российской телеаудитории теперь предстоит узнать, не пострадало ли качество вместе с количеством.

РЕН ТВ, 18 августа

"Игра престолов-7". 07.00

"Игра престолов-8". 15.15

ИСТОЧНИК KP.RU

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