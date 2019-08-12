Следователи проверяют заявление девушки об избиении ее полицейским на митинге в Москве

Российские правозащитники распространяют в интернете кадры задержания на московском несанкционированном митинге Дарьи Сосновской. Они заявили о том, что собираются добиться идентификации человека в форме сотрудника правоохранительных органов, который нанес женщине... удар в живот.

Действительно, на кадрах видно, что неизвестный правоохранитель в шлеме и защитной амуниции ведет с напарником гражданку Сосновскую. Последняя пытается вырваться, и даже пнуть ногой оружие - дубинку, которую ранее обронил задержавший ее боец. И тот, разозлившись на это, наносит ей рукой удар под ребра.

- Удар под таким направлением - поставленный. Он отработан до автоматизма и наносится, когда нужно сбить у задержанного дыхание, сковать его сопротивление. На кадрах видно, что силовику, даже несмотря на то, что удар был скользящим, удалось добиться результата: пострадавшая сразу обмякла, инстинктивно поджала под себя ноги. У дверей автозака к пострадавшей вернулись силы вернулись. Она стала опять упираться, провоцируя людей в форме к последующему применению физической силы, - пояснил "КП" бывший сотрудник полиции Олег Мошков.

Сопротивляющуюся из последних сил девушку омоновцы "упаковали" в автозак.Фото: YouTube

Дарью доставили в полицейский участок, где на нее был составлен протокол за нарушение порядка проведения несанкционированного митинга. Девушка подала заявление в СКР с требованием найти и наказать виновного.

- Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении", - сказала ТАСС адвокат девушки Татьяна Молоканова.

Отметим, что пресечением несанкционированных митингов в Москве в тот день занимались сотрудники Росгвардии и Второго оперативного полка полиции. Это не является тайной, так как это заявлялось официально.

Однако, в понедельник Росгвардия заявила о том, что сотрудники, запечатленные на скандальных кадрах не относятся к ее подразделениям. В полиции также не нашли сходства со своими сотрудниками, а форма неизвестных "сотрудников" оказалась с явными нарушениями.

- Это точно не бойцы Росгвардии, и на полицейских Второго оперативного полка столичной полиции они не похожи. Форма последних имеет цветные нашивки, а на видео кадрах они черно-белые, - пояснил "Комсомолке" источник в полиции, который при этом опроверг возможность инсценировки данной сцены со стороны митингующих.

Очевидно, что правозащитники будут делать все, чтобы найти и наказать мужчину.

- Да побольнее, чтобы остальные сотрудники правоохранительных органов стали бояться даже трогать устроителей и участников незаконных митингов. Но тогда не совсем понятно, как в таком случае должны будут дальнейшем исполнять свои служебные обязанности силовики, - удивляется Мошков. - Задерживать женщин и подростков действительно всегда сложно. Их нельзя бить, применять газ и другие специальные средства. Возможно, законодателям необходимо разработать какие-то внутренние правила и требования по их задержанию.

- Все зависит от степени повреждений нанесенных Сосновской. Но в любом случае, даже оказывающую сопротивление преступницу бить живот не стоит, так как она может быть беременна. Хорошо если будут сделаны организационные выводы, ведь речь идет о проявлении непрофессиональных качеств, - отметил "КП" Мошков.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД Москвы:

- По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа 2019 года, по решению руководства ГУ МВД России по г. Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе московской полиции. В ведомстве также отметили, что размещенная в некоторых СМИ информация о личности силовика не соответствует действительности.