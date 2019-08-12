Рома Жёлудь засветил кольцо на безымянном пальце

У 23-летнего Ромы Желудя, похоже, грядут перемены в личной жизни.

Кумир школьниц, внезапно пропавший с интернет-просторов несколько лет назад, вновь заставил говорить о себе. Рому застукали в аэропорту «Шереметьево» с блондинкой. Пара, видимо, возвращалась из отпуска и ожидала багаж. Что связывает Жёлудя и его новую спутницу пока сложно сказать. Но, похоже, Рома не лукавил, когда в недавнем интервью признавался, что готов к серьезным отношениям со своей спутницей. Кстати, на правом безымянном пальце у Ромы блестело кольцо.

На правом безымянном пальце у Ромы блестело кольцо.Фото: Алина ЧЕРНОВА

Напомним: Рома Жёлудь -один из самых популярных российских блогеров. Из-за своей яркой внешности парень частенько попадал в списки самых красивых российских молодых знаменитостей. «Акулы пера» часто сравнивали Жёлудя с певцом Джастином Бибером. Пиком популярности Ромы стал 2012 год, затем красавчик стал менее активно заниматься своим блогом.