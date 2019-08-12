Помощник Михаила Горбачева: Михаил Сергеевич работает над книгой, он дома. А кривотолки о своем здоровье комментирует крепким словцом

- Владимир Анатольевич, идут какие-то кривотолки по поводу того, что Михаил Сергеевич совсем плох, и так далее...

- Вы правильно сказали – кривотолки. В субботу Павел Русланович Палажченко обо всем этом рассказал и в ТАССе, и в Интерфаксе, и, по-моему, в РИА. Тут, собственно, сказать вряд ли что-то можно новое, потому что в субботу все было сказано.

- А вы-то сами с ним по-прежнему работаете над мемуарами?

- И над этим. Не далее как в прошлую пятницу мы с ним сидели здесь, в фонде - работали все. Во вторник он был здесь. Только что разговаривали по телефону, договаривались насчет расписания работы на завтра.

- Вы с Михаилом Сергеевичем только что говорили?

- Да.

- Как у него голос?

- То, что он бывает часто в больнице, - да. Потому что у него проходят какие-то мероприятия – анализы, условно говоря, массажи. Он часто бывает там. Возраст такой, что проверки постоянные. Так что это мы не отрицаем. Но то, как было отдельными гражданами сказано, что тяжелое состояние, что он полгода лежит в больнице, это неправильно.

- Он-то сам знает, что опять идет такая волна?

- Вы же понимаете, он столько раз уже это слышал. Если даже вспомнить, сколько раз, извините, хоронили… Ну, что на все обращать внимание?

- Как он на это реагирует, что говорит?

- Да никак не реагирует.

- То есть - вообще не обращает на это внимания?

- Нет. Ну, иногда может крепким словцом сказать. А так совершенно спокойно… Но это не значит, что он прекрасно себя чувствует, занимается спортом и так далее. Все-таки не надо забывать, ему 88 лет, есть сопутствующие этому и заболевания. Да, у него самая большая проблема – с ногами, ходить тяжело. Но больше каких-то криминальных вещей… не замечено было за последнее время.

- Ну, мы тогда общественность успокоим.