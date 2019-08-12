Росстат увидел ускорение российской экономики

Главное статистическое ведомство страны подвело итоги развития экономики во втором квартале этого года. Оказалось, что в некоторых отраслях произошло оживление. К примеру, пассажирооборот увеличился на 7,7%, добыча полезных ископаемых - на 3,3%, а обрабатывающие производства - на 2,4%. Все это отразилось и на общем результате. Если сравнить с прошлым годом, ВВП страны (валовый внутренний продукт - показатель, отражающий размер экономики государства) вырос на 0,9%.

Казалось бы, это позитив. В начале года в России был резкий провал. Рост ВВП был близок к нулю. По итогам первого квартала экономика увеличилась на жалкие 0,5%. А сейчас удалось увеличить показатель почти вдвое. Но... лишь благодаря эффекту низкой базы.

Если сравнить с другими странами, рост в нашей все равно мизерный. Мировая экономика вот уже который год увеличивается в среднем на 3%. При этом развитые страны растут со средней скоростью 2% в год, а развивающиеся (те же Китай, Индия и даже Малайзия) - на 5 - 6%. То есть лидеры от нас все сильнее отрываются, а некогда отстающие - начинают догонять и перегонять.

В Минэкономразвития и мировых рейтинговых агентствах неоднократно корректировали прогноз по росту нашей экономики в этом году. И каждый раз - в сторону ухудшения. Теперь официальные власти ждут, что ВВП вырастет на 1,3%. Но надеются, что в 2020 году этот показатель увеличится до 2,1%, а в 2021-м прыгнет до 3,1%.

За счет чего этот прогноз может сбыться, пока не очень ясно. Но чиновников это не сильно расстраивает. Любой прогноз можно скорректировать, сославшись на «плохую внешнюю конъюнктуру» или на дождливое лето. Собственно, как это сейчас и происходит.