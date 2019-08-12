Неплохо бы сделать торжественными и разводы - с печальной музыкой в ЗАГСе и возвращением подарков гостям

Недавно увидела странную картинку в интернете — печальные женихи и невесты при полном параде, но с траурными лицами сидят на скамейке в зале суда. Оказывается, в Гане (страна в Африке) есть такой закон, что разводящиеся обязаны приходить в той же одежде, что и на свадьбу. Это же гениально!

А я давно уже недоумеваю на эту тему. Почему процедура развода у нас проходит так тихо и незаметно. Подал заявку через интернет и вуаля-ля, можешь явится в любой день и просто расписаться в документах. Экс-супруг так же, то есть 100% что вы с ним даже не встретитесь. То же самое в суде — инициатор развода пишет заявление себе спокойно, и прикладывает к нему бумажку, что так, мол, и так «прошу рассмотреть в мое отсутствие». (Не путайте процесс развода с разделом имущества, который обычно как раз громко проходит с драками и обвинениями). Никаких тебе забот и хлопот.

Я, например, вообще была не в курсе сакральной и важной даты, когда вновь стала свободной женщиной. И только лет через 5 пришла в ЗАГС по совершенно другим делам и заодно выяснила, что это случилось 11 ноября октября 2015 года (а я ненавижу ноябрь).

Но, я считаю, и со мной многие согласятся, что развод не менее (а то и более) важен, чем сам брак. Поэтому к такому важному дню тоже надо подходить творчески. Пускай у нас поправят закон и обяжут разводящихся приходить в день Х в ЗАГС. И под траурную музыку (надо к этому поводу объявить творческий конкурс для композиторов) поставить подписи в свидетельстве о расторжении брака. И пускай им тетенька-регистраторша мораль прочитает, что не смогли они «любить долго и счастливо, пока смерть не разлучит их». Кольца можно сдать в фон помощи детям, чьи отцы не платят алименты.

При творческом подходе можно и траурный ужин устроить. Уверена, будет весело. Пусть экс-супруг накроет стол «жрачкой, которой эта дура меня дома кормила». А жена объяснит скудность меню «сколько этот козел заработал, столько и накрыли». Можно в отместку друг-другу пригласить любовниц и любовников и кинуть им букет экс-жены. Специальный такой вонючий.

Родственники спокойно вместо тостов выскажут друг-другу все свои претензии наконец-то. И пускай «молодые» вернут все подарки или сумму в денежном эквиваленте. В принципе, тут же на разводе можно приступить к дележке добра. А вместо тамады могут быть адвокаты или нотариусы, который тут же все зафиксируют и в готовом практически виде передадут в суд.

Согласитесь, сценариев развития событий может быть гораздо больше, чем на ванильно-сахарном празднике любви. А как поднимется индустрия — это же специальные залы (устойчивые к дракам), небьющаяся посуда, траурные платья разведенки.

И в конце развода пусть все сфотографируются на массовое, прощальное фото. И в рамку на стену! Для потомков.