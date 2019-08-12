2019-08-12T18:54:25+03:00
Происшествия

«Сердечный приступ, а не наркотики»: друзья назвали причину загадочной смерти модели «Плейбой»

29-летняя диджей и модель Жанна Рассказова скончалась в съемной квартире в Москве
Алена МАРТЫНОВА
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Жанна Рассказова.Жанна Рассказова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новость о смерти Жанны Рассказовой, известной любителям клубной музыки как DJ Jane Rass, стала шоком для всех, кто ее знал. 29 лет, красивая, успешная, всегда на позитиве — казалось, у нее все только начинается. В Москву несколько лет назад она перебралась из Киева — работала моделью, а в 2012 году стала девушкой месяца по версии российского «Плейбой»: откровенные снимки Жанны разошлись по стране огромным тиражом. На проблемы со здоровьем никогда не жаловалась, наоборот, занималась фитнесом, регулярно ходила в спортзал. Типичная фитоняшка — на ее страничку в Инстаграме были подписаны более 800 тысяч человек. Но сразу после смерти аккаунт Рассказовой таинственным образом кто-то удалил…

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Не понимаю, зачем скрывать от вас это божественное фото, зная, как вы любите мои съёмки?!
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- В воскресенье днем девушка в компании друзей находилась на съемной квартире на западе Москвы, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Выпивали, возможно, употребляли наркотические препараты — сейчас всех проверяют на запрещенные вещества, взяли анализы. Единственное, что можно сказать сейчас — криминала там нет, смерть была естественной. В квартире также обнаружены медикаменты, которые принимала погибшая.

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Так, ну что, я скоро сольюсь со своим диванчиком, так давно никуда не выбиралась.
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Вечером Жанне неожиданно стало плохо, она начала хрипеть, задыхаться. Испугавшись, приятели вызвали «скорую». Но реанимировать пациентку медики не смогли — она умерла буквально у них на руках. В то, что это произошло из-за наркотиков, близкие Жанны не верят.

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Размер талии определённо должен быть обратнопропорциональным размеру груди -так считаю!
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- Мы много лет общались, и дурных привычек у Жанны я не замечал. Могла иногда выпить вина, но пару бокалов, не больше, - поделился с kp.ru ее друг, пожелавший сохранить анонимность. - О том, что принимает таблетки, она никому особо не распространялась, старалась выглядеть здоровой и спортивной, как все девочки в ее возрасте. Боялась, что кто-то узнает о ее проблемах с сердцем, питалась правильно, в фитнес-клубе выбирала легкую, неэкстремальную нагрузку. Но все равно взяла на себя слишком много. Из-за ночной работы в клубе часто не досыпала, плюс стресс — в последнее время с работой было не очень, переживала, нужны были деньги. Видимо, все сошлось…

ИСТОЧНИК KP.RU

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