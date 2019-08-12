2019-08-12T19:39:40+03:00
Спорт

Форвард Лука Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Черногорский нападающий расстался с питерским клубом, в который перешел семь лет назад
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лука Джорджевич несколько раз уходил в аренду из "Зенита", но так и не закрепился в команде.Лука Джорджевич несколько раз уходил в аренду из "Зенита", но так и не закрепился в команде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 12 августа, московский "Локомотив" объявил о громком трансфере. Новичком команды стал 25-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич. В уже далеком 2012 году он переше из клуба "Могрен" в питерский "Зенит" и с тех пор пытался пробиться в основной состав команды, но никак не выходило. Он уходил в аренду в голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию", испанскую "Понферрадину", тульский "Арсенал". Но по возвращению не находил места в основе. И вот летом 2019 года он принял решение - уйти из "Зенита" на полноценный контракт в московском "Локомотиве".

- Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив», – заявил Джорджевич. – Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве».

В клубе рады покупке нового нападающего. Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе, в частности, прокомментировал появление игрока:

- Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды. При этом, подчеркнув, что в команде рады новому футболисту. Уже официально объявлено, что Лука будет играть в "Локомотиве" под номером 22.

Последние два сезона Джорджевич неизменно играл в тульском "Арсенале" и за 45 игр забил 14 голов в первенстве России. А по итогам сезона 2018/19 годов черногорский футболист попал в список 33-х лучших игроков по версии РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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