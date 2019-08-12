Форум «Транспортная инфраструктура России» пройдет в Москве

1–2 октября в Москве пройдет V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА». Организаторами выступают Национальный центр Государственно- частного партнерства (ГЧП) и Фонд Росконгресс.

Основной темой форума в этом году станет реализация региональных ГЧП-проектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Несмотря на внушительные бюджеты – 4,8 трлн и 6,3 трлн рублей, – качественное улучшение и развитие транспортной инфраструктуры невозможно без частных денег. И если за крупные федеральные проекты конкурируют российские и зарубежные инвесторы, то c небольшими региональными и муниципальными проектами с неочевидной окупаемостью все обстоит гораздо сложнее.

Участники форума обсудят механизмы поддержки региональных ГЧП-проектов в сфере транспорта, перспективы расширения практики применения контрактов жизненного цикла, влияние проекта по созданию международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» на экономический рост регионов. Актуальным вопросом повестки форума станет закон о дорогах Крайнего Севера, который разрешает строительство платных трасс без бесплатных дублеров. Это дает возможность более активно развивать инфраструктуру в условиях ограниченных региональных бюджетов. Пойдут ли на Север инвесторы, на каких условиях и не вызовут ли такие проекты народные волнения, обсудят эксперты.

Отдельная сессия будет посвящена вопросам применения механизмов ГЧП в железнодорожной инфраструктуре. Все чаще крупные добывающие и перерабатывающие компании заявляют о готовности строить коммерческие ж/д ветки, но без активной поддержки федерального центра эти проекты буксуют долгие годы. Параллельно свою программу по модернизации и расширению сети реализует РЖД. Участники рынка подискутируют, как можно построить частную железную дорогу в России, должно ли помогать инвесторам государство и может ли бизнес создать федеральную сеть для нужд всей страны.

Набирает популярность применение механизмов ГЧП в городском транспорте. Причем все больше проектов появляется в регионах – это не только закупка транспортных средств по КЖЦ, но и создание линий скоростных трамваев, канатные дороги, «умные» остановки. Возможно ли тиражировать успешные практики в городском транспорте, какое будущее у частных канатных дорог и есть ли место ГЧП в «умном транспорте» – эти и другие вопросы будут подняты в рамках отраслевой сессии.

Продолжат тему цифровизации участники сессии «ГЧП в контексте цифровых решений в сфере транспорта и логистики». «Умные» сервисы и информационные системы все глубже проникают в транспортную сферу, при этом внедрение технологий проходит только с активным участием государства. Представители рынка обсудят, есть ли место в этой сфере частным инвесторам, какие ниши они могут занять, как ускорить проникновение «умных» решений в регионы и какие перспективы в этой сфере открывает подписанный Президентом России закон о возможности передачи частному партнеру исключительных прав на IT-объекты, создаваемые в рамках соглашений о ГЧП.

Завершит первый день форума роуд-шоу проектов ГЧП, претендующих на предпроектное финансирование. Представители регионов презентуют концепции проектов по развитию транспортной инфраструктуры, реализация которых возможна с участием частных инвесторов.

Во второй день форума пройдет обучающий семинар «Проекты ГЧП в транспортной сфере: от идеи к возврату инвестиций».

Программа форума и регистрация доступны на сайте p3transport.ru.