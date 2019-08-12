Баста запытает током актеров «Импровизации»

Мало на телевидении осталось проектов с живой реакцией. Поверить в то, что отец искренне ждет результатов теста ДНК нашедшегося вдруг сына или мать всерьез борется с дочкой за жениха все сложнее. Всюду — обман и постанова. Даже Бари Алибасов не собирался умирать от «Крота». Всюду, но не в шоу «Импровизация» (ТНТ), актеры которого клянутся на Конституции, что каждое их действие — чистейшей воды экспромт в режиме реального времени. Никаких заготовок, никаких манипуляций, только чистый цирк!

В новом сезоне шоу комедийный квартет (Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко) продолжит придумывать сценки по заказу гостя, исполнять миниатюры на полу с распахнутыми мышеловками, озвучивать действия коллег на сцене и, конечно, пробовать на себе малые токи.

- Если приоткрыть тайну и заинтриговать, то в новом сезоне будут неожиданные гости, - доводит градус ожидания премьеры до максимума Дмитрий Позов. - Они всегда неожиданные, но в этот раз особенно. Поверьте, некоторых из них будет очень непривычно видеть на ТНТ, и это прикольный эксперимент.

В новых выпусках боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звезды.

Интересно, что в программе с десятком разных рубрик появятся и нововведения. Так, любимой народной забаве «Шокеры», где актеры получают удар током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, — еще серьезнее ужесточат правила.

«Импровизация», ТНТ, с 27 августа по вторникам, 21.00