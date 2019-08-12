2019-08-12T20:20:34+03:00
Телевизор

Баста запытает током актеров «Импровизации»

В новом сезоне шоу появятся Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин и многие другие
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Актеры шоу "Импровизация" на ТНТ.Актеры шоу "Импровизация" на ТНТ.
Изменить размер текста:

Мало на телевидении осталось проектов с живой реакцией. Поверить в то, что отец искренне ждет результатов теста ДНК нашедшегося вдруг сына или мать всерьез борется с дочкой за жениха все сложнее. Всюду — обман и постанова. Даже Бари Алибасов не собирался умирать от «Крота». Всюду, но не в шоу «Импровизация» (ТНТ), актеры которого клянутся на Конституции, что каждое их действие — чистейшей воды экспромт в режиме реального времени. Никаких заготовок, никаких манипуляций, только чистый цирк!

В новом сезоне шоу комедийный квартет (Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко) продолжит придумывать сценки по заказу гостя, исполнять миниатюры на полу с распахнутыми мышеловками, озвучивать действия коллег на сцене и, конечно, пробовать на себе малые токи.

- Если приоткрыть тайну и заинтриговать, то в новом сезоне будут неожиданные гости, - доводит градус ожидания премьеры до максимума Дмитрий Позов. - Они всегда неожиданные, но в этот раз особенно. Поверьте, некоторых из них будет очень непривычно видеть на ТНТ, и это прикольный эксперимент.

В новых выпусках боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звезды.

Интересно, что в программе с десятком разных рубрик появятся и нововведения. Так, любимой народной забаве «Шокеры», где актеры получают удар током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, — еще серьезнее ужесточат правила.

«Импровизация», ТНТ, с 27 августа по вторникам, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии
СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в Москве
В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу познакомили с боевыми роботами
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину