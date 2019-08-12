Фигуристка Туктамышева сказала, с кем готова работать до конца своей карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что ей нравится работать с ее нынешним тренером Алексеем Мишиным. И заявила, что готова остаться преданной ему до конца своей спортивной карьеры. При этом, Туктамышева привела в качестве примера других топовых спортсменов, которые были в одной команде на протяжении всей карьеры:

- Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард, - написала Туктамышева в своем личном Инстаграме.

И сделала, по сути, комплимент своему тренеру Алексею Мишину:

- Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда, - гласит подпись под совместным фото Туктамышевой и тренера Алексея Мишина.

В прошлом сезоне, напомним, Туктамышева вновь вернулась на хороший уровень. Она была третьей в финале серии Гран-При, на канадском этапе победила Евгению Медведеву и в финале сезона стала третьей на командном чемпионате мира в Фукуоке.