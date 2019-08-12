Сетями не ловить, взрывчаткой не глушить

С 1 января 2020 года вступит в силу новый закон о любительской рыбалке. В связи с этим, как утверждают в Росрыболовстве, к ним поступает много вопросов с просьбой разъяснить, а что, собственно, изменится. Как пояснил «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков, никаких новых ограничений для рыболовов-любителей закон не вводит. Он обобщает те нормы, которые сейчас тоже существуют, но в качестве правил, действующих для того или иного бассейна - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других.

Итак, напомним, что ждет рыболовов после Нового года.

- Главное ограничение - запрещается любительская рыбалка сетями, а также с помощью электроудочки и, естественно, взрывчатки. Такие запреты и сейчас существуют, но теперь они прописаны в общем для всех федеральном законе. Он, кстати, предусматривает исключения для коренных жителей определенных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока - им ловить рыбу сетями разрешено, поскольку для них это не развлекуха, а основной источник пропитания. Но сети в таких районах должны учитываться и маркироваться.

- Любительская рыбалка с 2020 года должна стать только бесплатной. Без вариантов. Единственное исключение - водоемы, где рыба разводится специально, там с рыбаков может браться плата.

- Вводятся суточные нормы вылова рыбы - то есть бесплатно ловить сколько угодно нельзя. Норма будет варьироваться в зависимости от региона.