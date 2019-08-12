Зарубежный пилот — о претензиях летчиков Аэрофлота: «Они просто не работали в других компаниях, им не с чем сравнивать»

Иностранный пилот с 25-летним стажем, 18 из которых он налетал командиром воздушного судна, прокомментировал претензии российских летчиков к компании Аэрофлот. Зарубежный специалист проработал в крупнейшей российской авиакомпании 5 лет в должности командира экипажа, и за это время составил вполне компетентное мнение об условиях труда в ней.

Иностранный летчик считает, что его российским коллегам просто не с чем сравнивать — они не работали в зарубежных компаниях, и не могут объективно оценивать ситуацию. Сам же он считает, что условия труда в Аэрофлоте соответствуют самым высоким международным стандартам. За то время, пока он работал на россиян, в авиакомпании очень многое поменялось к лучшему благодаря активному участию руководства в ее жизни.

- Условия работы в Аэрофлоте, на мой взгляд, соответствуют высочайшим стандартам международного уровня, что в очередной раз подтверждает постоянное развитие авиакомпании, - рассказал зарубежный летчик «Московскому комсомольцу».

По его словам, многие зарубежные авиакомпании используют более жесткий график труда, когда у пилотов нет четкого расписания либо они проводят в небе столько часов, что у них просто не остается времени на семью и личную жизнь.

- К примеру, чартерные перевозчики используют гибкую систему планирования, они продумывают расписание только на несколько дней вперед, поскольку полностью зависят от операционной деятельности. График полетов в лоукостерах еще тяжелее, и он выматывает пилотов. Бизнес-модель таких перевозчиков подразумевает максимально эффективное использование парка самолетов. Предсказуемо, что многим пилотом лоукостеров сложно планировать личную жизнь, - рассказывает зарубежный специалист. - Понятно, что тема полетного времени очень чувствительная. Но в отличие от некоторых европейских авиакомпаний, Аэрофлот составляет четкое, стабильное и предсказуемое расписание для своих пилотов.

По словам летчика, он никогда лично не сталкивался с ситуациями, в которых на пилотов оказывалось давление со стороны руководства, или когда нарушался порядок расчетов полетного времени из-за изменений в расписании полетов. Аэрофлот предлагает летчикам конкурентоспособные зарплаты и привлекательные условия труда. Об этом говорит хотя бы тот факт, что многие иностранные специалисты стремятся попасть в штат российской авиакомпании. Помимо материального стимула их привлекает еще и длинный отпуск продолжительностью в 70 дней.

- Аэрофлот позволяет пилотам рассчитать свое свободное время еще в начале года, ведь график отпусков планируется заранее, более того, всем пилотам положены дополнительные льготы, - подчеркнул зарубежный пилот.

Напомним, ранее командир воздушного судна Виталий Алексеев опубликовал открытое письмо с критикой в адрес компании Аэрофлот. Позицию Алексеева поддержал президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, также неоднократно критиковавший руководство крупнейшего российского авиаперевозчика. В то же время в защиту своего работодателя высказались 7 пилотов Аэрофлота, публично заявивших, что они не согласны с позицией Алексеева.

Позже в СМИ появилась информация, что Алексеев написал открытое письмо, поскольку собирался устраиваться в зарубежную авиакомпанию. Пилот требовал у руководства внеплановый отпуск, чтобы пройти тестирование в иностранной компании. К слову, переманивание высококвалифицированных пилотов, которые сегодня как никогда востребованы на мировом рынке, уже превратилось для профессиональных рекрутеров в весьма прибыльный бизнес. Привлекая в иностранную компанию всего одного летчика, рекрутер может заработать на комиссионных до 150 тысяч рублей. При этом с вознаграждения можно даже не платить налоги, если представить свою фирму как общественную организацию, скажем, профсоюз.

При этом многие «вербовщики» умалчивают, что на самом деле ждет российских пилотов в иностранных авиакомпаниях. В СМИ и в соцсетях в последние годы не раз озвучивалась информация о том, что многие отечественные летчики предпочитают наниматься в китайские авиакомпании — мол, там и зарплаты выше, и условия труда привлекательнее. В реальности все далеко не так радужно. Судя по тематическим профессиональным форумам, где пилоты обсуждают между собой работу в разных странах, китайские работодатели применяют потогонную систему труда. Отпуск — не больше одного месяца в году (в Поднебесной вообще не принято много отдыхать), любые нарушения дисциплины караются внушительными штрафами до 5 тысяч долларов. И все же многих молодых российских пилотов манит статус работы в иностранной авиакомпании, и этим пользуются те, кто зарабатывает на утечке наших кадров за рубеж. Эксперты считают такую ситуацию на отечественном авиационном рынке парадоксальной, ведь в то же самое время иностранные пилоты, напротив, стремятся получить работу в Аэрофлоте, поскольку их привлекает продуманный график полетов, большой отпуск и хороший соцпакет.

Тем временем миграция летных кадров развивается на волне сообщений западных СМИ о проблемах в зарубежных авиакомпаниях. Так, британская Daily Mail сообщает о забастовках пилотов авиакомпании British Airways: акцию протеста летчиков одного из крупнейших авиаперевозчиков Великобритании инициировал профсоюз. В итоге в разгар отпусков из-за отказа пилотов работать почти 145 тысяч пассажиров были поставлены перед фактом срыва долгожданных отпусков.

- Авиакомпания предложила пилотам увеличить зарплату на 11,5% в течение трех лет, но им все мало. Хотя менее оплачиваемые сотрудники (грузчики и бортпроводники) уже согласились, - пишет Daily Mail. - В British Airways говорят, что средняя зарплата командира воздушного судна составляет £167 000 в год (около 13 млн рублей), а самые опытные пилоты получают более £200 000 (около 16 млн рублей). Средняя зарплата пассажиров, путешествующих экономическим классом составляет £30,000 (около 2,4 млн рублей). Большинство людей копили весь год на эту неделю на солнышке, а жирные коты из кабины пилотов пытаются украсть их каникулы.

Британская газета считает действия профсоюза шантажом и призывает пилотов принять условия авиакомпании и продолжить работу.

- Это своего рода шантаж, который мы привыкли видеть от воинственно настроенных машинистов поездов – они грозятся провести забастовку и приурочить ее к пиковым периодам для путешествий, такими как Рождество и Пасха. Позор пилотам, если они прибегают к подобной тактике во время летних каникул, - уверена редакция издания.

Daily Mail также напоминает, что однажды власти США жестко пресекли похожий инцидент. В 1981 году президент Рональд Рейган приказал авиадиспетчерам, которые непрерывно бастовали, вернуться к работе в течение 48 часов. Около 11 тысяч человек не подчинились и были уволены без права восстановления.

- В British Airways всего 4 тысяч пилотов. И пусть не думают, что незаменимых нет, - считают в Daily Mail. - Если British Airways наберется смелости выдвинуть ультиматум в стиле Рейгана, то те, кто решит продолжить забастовку, могут навсегда остаться без работы.