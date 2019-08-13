Травма Федора Чалова после игры с Сочи: у форварда диагностировали перелом носа

В воскресенье, 11 августа, в Москве футболисты ЦСКА сыграли вничью 0:0 с ФК "Сочи" в матче 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. И после этой игры команда Виктора Ганчаренко потеряла двух ключевых игроков, которые получили повреждения. Стали известны подробности состояния здоровья полузащитника Арнора Сигурдссона и форварда Федора Чалова.

- Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, - сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

Инцидент с Федором Чаловым произошел в конце матч против "Сочи" на третьей добавленной минуте. Защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему ЦСКА. После удара у Чалова пошла кровь носом. И Федор ушел за пределы поля. Этот эпизод судья игры Виталий Мешков оставил без внимания.

На 14 августа назначено заседание КДК РФС, которое должно рассмотреть этот эпизод. После него будет принято решение - наказывать ли кого-либо по итогам инцидента с Чаловым.

Следующая игра у "Сочи" - 16 августа против "Оренбурга" в гостях. А вот ЦСКА предстоит 19 августа матч в гостях против "Спартака".