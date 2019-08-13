Новый дом-2019: Антикафе, коворкинг и двор без машин

Прошли времена, когда любые квартиры, особенно в столице, расходились как горячие пирожки. Эксперты констатируют: нынешние покупатели независимо от бюджета стали более требовательными к тому, что им предлагается вместе с будущим жильем.

- Наиболее востребованный набор инфраструктуры с точки зрения современного покупателя включает детский сад, школу и поликлинику. Но в последние годы сформировался запрос на качественные общественные пространства. Все больше девелоперов еще на этапе создания концепции проекта определяют целевую аудиторию, после чего анализируют запросы будущих жильцов и их предпочтения с точки зрения отдыха, активности, времяпровождения, - рассказывает Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

Чего хотят нынче покупатели новостроек и как эти пожелания удовлетворяются?

1. Тридцать вариантов планировок

Самое простое, чем пытаются удивить клиентов, - планировки.

- В одном жилом комплексе у нас 30 - 40 вариантов планировок, - рассказывают в компании ГК «ПИК». - Также есть возможность приобрести квартиру с кладовкой.

Появился новый способ отделки white-box, когда клиент почти не участвует в черновых работах, выбирая только чистовые материалы и оборудование: обои, плитка, двери, светильники.

Также застройщики предлагают не только ремонт, но и полную меблировку.

- Не нужно тратить время на подбор, покупку, доставку и сборку мебели, ведь можно заселиться практически сразу после получения ключей, - продолжают в ГК «ПИК». - Интерьер таких квартир разрабатывали профессиональные дизайнеры с учетом разных планировок.

2. Банк на первом этаже, экотропа - за углом

- Крайне важная тенденция последнего времени - это комплексы, где человек может найти для себя все необходимое, не покидая своего района, - утверждает Даромир Обуханич, генеральный директор ГК МИЦ. - Для этого первые этажи домов мы отдаем под коммерческие помещения: кафе, рестораны, отделения банков, магазины и заведения сферы услуг.

Строительные гиганты тратятся на благоустройство зеленых зон неподалеку от возведенных жилищных комплексов. К примеру, «ПИК» занимается Томилинским лесопарком в Котельниках, где построит досуговые площадки, экотропу и дорогу для прогулок на лошадях, велодорожки, беседки, проведет современное освещение и проложит трассы для занятий зимними видами спорта. Один из примеров подобных проектов, которые уже реализовал «ПИК», - парк вблизи ЖК «Мещерский лес».

3. Вместо двора с машинами - беседки и площадки для йоги

Если для жилья бизнес-класса обычной опцией уже становится фитнес-клуб с бассейном или СПА-комплекс, куда жильцы дома могут попасть, не выходя на улицу, то в проектах комфорт-класса основное внимание уделяется обустройству дворовой и придомовой территории.

Помимо традиционных спортивных и детских площадок, там предусматриваются, например, зоны, где жители могут заняться йогой, а также места для спокойного отдыха - беседки, шезлонги, гамаки, лавочки.

- Дворы проектируются как полноценные общественные пространства, где можно погулять с детьми, заняться спортом, посидеть с любимой книгой, провести время в кругу друзей, - рассказывает генеральный директор компании «РГ - Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Крайне распространенное предложение - «двор без машин».

- Для автомобилей предусмотрены отдельные паркинги. «Сквозные входные группы в подъездах позволяют с улицы попадать непосредственно во двор, - говорит Даромир Обуханич, генеральный директор ГК МИЦ.

Кстати, закрытые дворы, обнесенные забором по периметру, особой популярностью уже не пользуются. Для безопасности дворы обычно оснащают системой видеонаблюдения с передачей данных на пункты охраны.

Наиболее востребованный набор инфраструктуры с точки зрения современного покупателя включает детский сад, школу и поликлинику. Но в последние годы сформировался запрос на качественные общественные пространства.Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Детям - поиграть, бабушкам - погулять

Еще одна тенденция - застройщики крайне внимательно стали относиться к потребностям детей. Так, одна из компаний даже сформировала особую концепцию - «Фабрика детства». В ее рамках для каждой возрастной группы детей предусмотрена своя площадка, что позволяет играть без риска маленьким и в то же время не ограничивать потребностей более старших.

- Для детей адаптируются лифты, навигация и безопасность, во входной группе - специальные санузлы, - приводит примеры Анна Соколова, директор по маркетингу группы компаний «Инград».

- А пока малыши играют, родители могут устроиться на деревянных подиумах, расположенных вдоль игровых площадок. Люди в возрасте, предпочитающие спокойный отдых и тишину, могут прогуливаться по приватным дорожкам вдоль бульвара и отдыхать на лавочках в тени деревьев, - делится Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».

5. Коворкинг дома

- Последние новации в формировании общественных пространств - зона коворкинга в составе жилого комплекса, где жильцы могут спокойно поработать или провести деловую встречу, - рассказывает еще об одной тенденции Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

Специалисты уверены, что в мире сместился фокус с потребления товаров и услуг на получение впечатлений и нового опыта. Тому призваны служить не только спортплощадки, но и центры, где дети и взрослые могут учиться и встречаться, модные ныне коворкинги (когда в одном помещении или пространстве трудятся люди разных сфер деятельности) и антикафе (платишь за пребывание там, включающее еду и развлечения), книжные и музыкальные клубы.

- Такие площадки могут существовать в рамках жилых районов, - говорит Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101». - Они никогда не бывают высокорентабельными, но очень важны для города. Общественный запрос на них очень высок. Застройщик должен позволить этим центрам развиваться наравне с объектами базового инфраструктурного «пула»: магазинами, кафе, аптеками, салонами красоты и т. п.

МНЕНИЕ

Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development:

- Грамотно продуманные общественные пространства формируют у каждого жителя культуру отдыха. Жилые дома с обязательным благоустройством внутридворовых пространств и развитием придомовых общественных территорий благоприятно влияют на создание так называемых соседских комьюнити.

И как следствие - на психологическое и эмоциональное состояние жителей жилого комплекса.