Планирование будущего с минимальными рисками

КОНКРЕТНО

«Форкаст» (от англ. Forecast - прогноз) - очень удобный инструмент, чтобы делать бизнес-предсказания и не быть привязанным к графику. Как говорится: поставил - и свободен. Появилось свободное время - открыл график и проверил свой прогноз на точность. Также можно употреблять различные вариации: «нафоркастить» - сделать нереалистичный (как правило, долгосрочный) прогноз для презентации совету директоров или «загнать форкаст» - загрузить прогноз продаж в систему для планирования поставок.