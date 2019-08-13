2019-08-13T02:43:35+03:00
Экономика

Планирование будущего с минимальными рисками

Разбираемся с бизнес-терминами, которые вы хотите понять, но не знаете, у кого спросить
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Разбираемся с бизнес-терминами, которые вы хотите понять, но не знаете, у кого спроситьРазбираемся с бизнес-терминами, которые вы хотите понять, но не знаете, у кого спроситьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

«Форкаст» (от англ. Forecast - прогноз) - очень удобный инструмент, чтобы делать бизнес-предсказания и не быть привязанным к графику. Как говорится: поставил - и свободен. Появилось свободное время - открыл график и проверил свой прогноз на точность. Также можно употреблять различные вариации: «нафоркастить» - сделать нереалистичный (как правило, долгосрочный) прогноз для презентации совету директоров или «загнать форкаст» - загрузить прогноз продаж в систему для планирования поставок.

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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