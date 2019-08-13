2019-08-13T07:43:44+03:00
Звезды

Рейс в преисподнюю

На фестивале в Локарно иногда показывают и «чисто мужское» кино - про терроризм
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Действие фильма-катастрофы уместилось в ограниченное пространство кабины пилотов.Действие фильма-катастрофы уместилось в ограниченное пространство кабины пилотов.
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«7500» - название показанного на Пьяцце Гранде будущего немецкого блокбастера и номер рейса Берлин - Париж, который выполняет в нем американский пилот в исполнении Джозефа Гордона-Левита. Хваткий дебютант Патрик Волрат (его кино уже быстро схватил «Амазон») помещает все действие своего фильма-катастрофы в клаустрофобски ограниченное пространство кабины пилотов. Куда на протяжении всего фильма пытаются ворваться исламские террористы, вооруженные осколками бутылок, приобретенных в дьюти-фри.

Включив автопилот, герой будет в одиночку спасать самолет и пассажиров от почти неминуемой гибели. В помощниках у него только режиссер, добивающийся успеха в создании убедительной среды и нагнетании саспенса. Единственная проблема этого крепкого дебюта - скалькулированность и схематичность образов «врага». Сделано все для того, чтобы не обидеть мусульманскую общественность, которая, разумеется, далеко не вся состоит из шахидов, желающих смерти «неверным». Американский пилот с этой целью женат на турчанке-стюардессе и поселен в турецкий район Берлина, Кройцберг. Там же, собственно, проживают и террористы, задумавшие принести очистительную жертву и попасть на небеса. Нравоучительный компонент в таких сюжетах неизбежен, как неизбежна и его слабость.

В фильме нет ничего такого, что бы ни происходило здесь и сейчас, а не когда-нибудь в проклятом будущем.

В фильме нет ничего такого, что бы ни происходило здесь и сейчас, а не когда-нибудь в проклятом будущем.

Показанный в основном конкурсе «Южный терминал» алжирца Рабаха Амер-Займеша избегает схематизма коммерческого кино и рисует такую картину жизни в регионе Магриба (конкретное место действия не названо), что его надолго придется вычеркнуть из списка предстоящих путешествий.

Действие столь убедительно, что грешно поддаваться на уловки антиутопии. К тому же в фильме нет ничего такого, что бы ни происходило здесь и сейчас, а не когда-нибудь в проклятом будущем. Главный герой, солидный, бородатый, всеми уважаемый доктор вполне себе чеховского свойства, в финале бегущий из своей страны через указанный портовый терминал - один из тех, кого можно представить себе пополняющими собой армию мигрантов в Европе. Жизнь его на родине действительно невыносима, ибо он лечит людей без привязки к их убеждениям и отношениям с Аллахом. Он вытащит пулю и из независимого журналиста, и из считающегося святым лидера террористической группы.

С другой стороны, а какой у него выбор, если вдруг постучат в дверь на рассвете, у подъезда будет ждать воронок, операцию придётся делать под дулом пистолета и выживет ли он сам после неё зависит от исхода операции? А потом появится другой воронок, в котором его будет ждать полиция, которая окажется ещё хуже террористов. Проблема морального выбора может стоять сейчас столь же остро, как и во времена классических подходов к морали, но решения ей что-то не наблюдается. Выход из тупика этот сумрачный фильм предлагает лишь один - бегство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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