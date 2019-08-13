Легкоатлет Шубенков остался без зала

Лидер сборной России Сергей Шубенков поделился в Инстаграм плохой новостью. В его родном Барнауле закрывают единственный легкоатлетический манеж, в котором он тренировался.

sergey.shubenkov А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. СОВСЕМ

«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. СОВСЕМ.

Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по л/а зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.

Вместо бегового круга и секторов для тех видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок (листай карусель).

Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей», - написал чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами.

Там же Шубенков рассказал эту историю для «своих англоязычных поклонников» на английском языке.

А в комментариях Сергей Шубенков пояснил, что объект находится на сайте госзакупок в стадии заявок.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал это сообщение, заявив, что закрытие университетского манежа может сказаться на подготовке спортсмена к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Болельщики в комментариях уже советуют Сергею уезжать тренироваться в другой город, а то и в другую страну...