Легкоатлет Шубенков остался без зала
Лидер сборной России Сергей Шубенков поделился в Инстаграм плохой новостью. В его родном Барнауле закрывают единственный легкоатлетический манеж, в котором он тренировался.
«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. СОВСЕМ.
Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по л/а зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.
Вместо бегового круга и секторов для тех видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок (листай карусель).
Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей», - написал чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами.
Там же Шубенков рассказал эту историю для «своих англоязычных поклонников» на английском языке.
А в комментариях Сергей Шубенков пояснил, что объект находится на сайте госзакупок в стадии заявок.
Тренер Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал это сообщение, заявив, что закрытие университетского манежа может сказаться на подготовке спортсмена к Олимпийским играм-2020 в Токио.
Болельщики в комментариях уже советуют Сергею уезжать тренироваться в другой город, а то и в другую страну...
ИСТОЧНИК KP.RU